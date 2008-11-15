Hem görüşüyor, hem kınıyor!

KKTC Cumhurbaşkanı Talat ile kapsamlı müzakerelere devam eden Rum lideri Hristofyas, bugün de KKTC'yi kınama etkinliğine katıldı



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, "Türkiye'nin iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm için değil, iki devlete dayanan bir çözüm ve iki devletli konfederasyon için çalıştığına inandığını" söyledi.



Hristofyas, Genel Sekreteri olduğu komünist AKEL partisinin dün gece Lefkoşa'da sınır bölgesi "Mağusa Kapısı"nda düzenlediği, KKTC'nin kuruluşunu "kınama etkinliğine" katıldı.



Hristofyas, burada yaptığı konuşmada, "Türk tarafının uluslararası toplumu, Kıbrıs'ta iki cemaat yerine, iki halkın varlığı ve halkların kendi kaderlerini belirleme ve kendi devletlerini kurma hakkı bulunduğu yolunda ikna çabasında olduğunu" kaydetti.



KKTC için 'ayrılıkçı rejim' dedi



KKTC'yi "ayrılıkçı rejim" olarak niteleyen Rum lideri, "Ayrılıkçı bu rejimi onlar oluşturdu ve şimdi, Kıbrıs'ta sözde ikinci bir devletin varlığını haklı göstermek için bu entiteyi yaratmak istiyorlar" dedi.



Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın, "KKTC'nin, Kıbrıslı Türklerin iki bölgeli, iki kesimli federal bir çözümü desteklediklerinin kanıtı olduğu" yolundaki açıklamasından da "üzüntü duyduğunu" belirtti.



Kıbrıs sorununa çözüm bulmayı amaçlayan müzakerelere de değinen Hristofyas, "Hedef, Türkiye'yi salt köşeye sıkıştırmak değil, adil, kalıcı ve işlevsel bir çözüm yoluyla halkımızı Türk 'işgalinden' kurtarmaktır" dedi.



'Türkiye'nin Kıbrıs'ta yeri yok'



"Türkiye'nin Kıbrıs'ta yeri olmadığını" savunan Rum lideri, Türkiye'yi, "zorla bölünmeye sebep olmak, Türkiye'den göç dalgası yaratarak nüfus yapısını değiştirmek ve Kıbrıslı Rumların kültürel mirasını yok etmekle" suçladı.



Hristofyas, Talat'a, müzakere masasına üzerinde uzlaşmaya vardıkları ilkelerle uyumlu öneriler getirmesi çağrısında da bulundu.



"Talat'ın sözleri ile uygulamaları arasında fark bulunduğunu" ileri süren Hristofyas, "Müzakere masasına sunulan önerilerin üzerinde uzlaştığımız ilkelerle uyumlu olmasını bekliyorum" dedi.



Hristofyas şunları söyledi:



"Federasyondan bahsederken gerçekten federasyonu kastedelim. Birleşik devletten bahsederken bu gerçekten birleşik ve fonksiyonel olsun. Uluslararası temsilden bahsederken bu gerçekten var olsun ve kesin bir şekilde ifade edilsin. Siyasi eşitlik konusunda da doğru bir anlayışın var olmasını istiyoruz, çünkü BM kararlarında da belirtildiği üzere, siyasi eşitlik rakamsal eşitlik değildir. Her iki toplumun da ülkenin yönetimine yeterli katılımı anlamına gelmektedir."



Hristofyas, Talat'la, "çözümün BM kararlarında öngörüldüğü şekliyle siyasi eşitliğe dayanan iki toplumlu, iki kesimli federasyon olacağı konusunda anlaştıklarını ve birleşik Kıbrıs'ın tek egemenlik, uluslararası kimlik ve vatandaşlığa sahip tek devlet olacağı konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını" ifade etti.



Rum Dışişleri'nin açıklaması



Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığından, KKTC'nin ilanını kınamak amacıyla yapılan açıklamada, "bulunacak çözümün, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek yurttaşlık ve tek devlet temelinde, egemenliği ve toprak bütünlüğü güvence altında olan, siyasi olarak iki eşit cemaatten oluşan, iki toplumlu, iki kesimli federasyon olacağı" belirtildi.