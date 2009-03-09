Hem din dersi hem fizik hocası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü okuyan öğrenciler yan dal olarak ikinci bir bölüm okuyarak matematik ve kimya gibi branşlarda da öğretmen olabilecek.



Yan dal uygulaması çok dallanacak



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü okuyan öğrenciler yan dal olarak ikinci bir bölüm okuyarak Matematik, Türkçe veya kimya gibi branşlarda da öğretmen olarak atanabilecek.



YÖK üniversitelerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere uygulanan çifte standardı kaldırdı. Böylece öğretmenler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile birlikte ilgilerine göre Matematik Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği veya Biyoloji Öğretmenliği gibi bölümleri de okuyabilecek.



‘Yeni okul yaparız’



İki bölümün de zorunlu derslerini birlikte başararak mezun olacak öğrenciler çift lisans diploması alacak. ÖSS ile girdikleri bölümü bitirerek aldıkları diploma ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yapabilecek öğrenciler, başarı ortalamalarına göre fakülte dekanlığının onayı ile aynı fakültede seçtikleri bir diğer bölüm derslerini de alabilecek.



Örneğin Sınıf öğretmenliği bölümünü yan dal olarak seçen bir öğrenci bu bölümden de diplomasını alıp ataması yapılabilinecek.







