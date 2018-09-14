Hem çalıştığı hem de kızının okuduğu üniversiteye öğrenci oldu

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu\'nun idari çalışanlarından Sabri İşkan (57), üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı\'na yerleşti. Kaydı yapılan İşkan, Tıp Fakültesi\'nde okuyan kızı Nur Gülce ile aynı üniversiteye girmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Keşan Meslek Yüksekokulu\'nun idari çalışanı Sabri İşkan, bu yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak, görev yaptığı kurumun Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı\'na yerleşti. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Kongre Merkezi\'nde kaydını yaptıran Sabri İşkan\'a, aynı üniversitenin Tıp Fakültesi\'nde okuyan kızı Nur Gülce de eşlik etti. Babasının başarısından mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Nur Gülce İşkan, \"Babamın üniversite sınavlarına girerek yeniden öğrencilik yıllarına dönmesinden ve benimle aynı duyguları yaşayacak olmasından son derece mutluluk duyuyorum. Azmi, kararlılığı ve başarısı ortada. Benim okumamda büyük katkıları oldu. Aynı üniversitede öğrenci olmak ve benzer sıraları paylaşacak olmak çok güzel bir duygu. Böyle bir keyfi yaşama fırsatı yakalayan çok fazla öğrenci olduğunu düşünmüyorum, o sebeple bundan gurur duyuyorum\" dedi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı\'na kaydını yaptıran Sabri İşkan ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören kızı Nur Gülce ile aynı dönemde okuyacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, kızının okuma tutkusundan etkilendiğini ve onun ısrarı üzerine üniversite sınavına girdiğini söyledi. Çalışanı olmaktan gurur duyduğu, ikinci evi olarak gördüğü Trakya Üniversitesi\'nde öğrenci olmanın kendisi için ayrı gurur kaynağı olduğunu kaydeden Sabri İşkan, şunları söyledi:

\"Okumanın yaşla değil, sevmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kızımla aynı üniversiteyi paylaşacak olmak çok anlamlı ve özel. Kızımın teşvikiyle girdiğim üniversite sınavlarında başarılı olarak, zamanımın çoğunu bir çalışan olarak geçirdiğim bu kurumda öğrenci olmak, tarifi imkansız bir duygu. Burada kendimi çok iyi hissettiğimi ve en iyi şekilde ifade edeceğimi belirtmek isterim. Yalnızca bizim çocuklarımızın üzerinde değil, çocuklarımızın da bizler üzerinde büyük emekleri var. Tüm evlatlarımızı sevgiyle selamlıyorum.\"

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