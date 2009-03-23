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Ekonomi

Hem alırım hem ağlarım

Elinde rekor düzeyde ABD hazine bonosu bulunduran, miktardan endişe duyduğunu açıklayan Çin, bonolardan almaya devam edeceğini açıkladı.

23 Mart 2009 02:00

Elinde rekor düzeyde ABD hazine bonosu bulunduran ve bu bonolardan dolayı endişe duyduğunu açıklayan Çin, bonolardan almaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Çin Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin bono çıkarması halinde bunlardan da alabileceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası’nın, ABD Hazine bonosu ve diğer ABD borçlanma araçlarını satın almaya devam edeceği belirtildi.

Çin Menkez Bankası Başkan Yardımcısı Hu Xiaolian yaptığı açıklamada, ABD Hazine bonolarının, Çin'in yabancı para cinsinden yatırım araçları arasında en önem verdiği parçalardan biri olduğunu söyledi.

Hu, Çin'in bu tür yatırımlara devam edeceğini belirterek, bu varlıkların değerinde görülen dalgalanmaları yakından izlediklerini bildirdi.

ABD'nin en büyük yabancı kreditörü olan Çin'in elinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde ABD hazine bonosu ve diğer borçlanma enstrümanı bulunuyor.
Çin Başbakanı Wen Jiabao, kısa süre önce Ulusal Halk Meclisi'nin kapanışında düzenlediği yıllık olağan basın toplantısında, fazla miktarda aldıkları ABD hazine bonolarından endişe duyduğunu söylemişti. ABD dolarında görülen gerileme, bu borçlanma araçlarının değerinin düşmesine neden oluyor. ABD hazine bonosundaki payı 1 trilyon dolara ulaşan Çin, bu ülkedeki ikinci büyük yatırımcı konumunda bulunuyor.

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