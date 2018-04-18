Hem 11 yaşındaki yeğenini hem 3 yaşındaki kızını hem de 5 yaşındaki oğlunu taciz etti!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, 11 yaşındaki yeğenine, 3 yaşındaki kızına ve 5 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 110 yılla yargılanan sanık hakkında Avukat Taciser Ülkü Levent ile görüştü. Akif Manaf davasında da istismara uğrayan bir kısım kadınların vekili olan Levent, “Akif Manaf’la da, bu sosyapat enişteyle de son nefesime kadar uğraşacağım” dedi.

"Bir hukukçu olarak, benim bile kanımı donduran bir davayla. Tamamen toplumsal fayda uğruna, bilabedel bu davayı üstlendim. Çünkü bir kadın, bir anne ve bir hukukçu olarak bu konuda yükümlülüklerim var" diyen Levent, babası tarafından istismara uğrayan 3 yaşındaki kız çocuğunun Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesine katıldığını analttı. Levent, "Kanım dondu bir anne olarak. Soruşturması başladı, şimdi Adli Tıp Kurumu’na sevki aşamasındayız" ifadesini kullandı.

"Mahkeme salonunun ortasında küçük bir kız çocuğu..."

Davayı anlatan avukat Levent şunları kaydetti:

"Ben önce duruşmayı izlemeye gittim. Çok feciydi tabii her şey. Kanımca, yanlış yönetilen hususlar da oldu. 8 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismara uğramış küçük bir kız çocuğu vardı mahkeme salonunda. Orada bir başına duruyordu. Etrafında da jandarmalar... O enişte de aynı mahkeme salonunda. Onun da etrafında jandarmalar. Tabii travmatik bir durum. Davanın ilerleyen aşamalarında kızın babası, kendini kaybetti. Küfür kıyamet. Sanık, 110 yılla yargılanıyor. Önemli bir husus var: Bu küçük kız, sistematik bir şekilde, cinsel istismara maruz kalıyor."

"Rehberlik öğretmeni kapı aralıyor"

Olayın nasıl orataya çıktığını da anlatan Levent, "Okulunda cinsel eğitim dersi var. Rehber öğretmen bilgi verirken, 'Herhangi bir biçimde içinizden izinsiz dokunulmalara maruz kalan varsa ders çıkışı bana gelebilir' demiş. Rehberlik öğretmeni böyle bir kapı aralıyor. Küçük kız da bundan hareketle, gidip son iki senedir eniştesinin kendisine yaptıklarını öğretmenine anlatıyor. Öğretmen bilinçli ve sorumlu, derhal savcılığa başvuruyor. Adamı tutukluyorlar" şeklinde anlattı.

“Küvetteydik çırılçıplak, hep birlikte duş yapıyorduk”

İstismarın boyutunun araştırıldığını ifade eden Levent, "Her türlü rezillik var. Ama cinsel birleşme boyutuna ulaşmış mı henüz netleşmedi. Bunun da bir önemi yok. Adam sistematik olarak bir çocuğa cinsel istismarda bulunuyor orası kesin" diye konuştu. Çocuğun, “Küvetteydik çırılçıplak, hep birlikte duş yapıyorduk” şeklinde ifadesi olduğunu aktaran avukat, sanık için, "Eğitimli değil ama akıllı. Her şey için, 'İftira' dedi. Yok spor yapıyordum, yok çıplaktım vesaire. Ama hikâyenin tümünü anlattığında, bazı şeyler yerine oturmuyor" açıklamasında bulundu.

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