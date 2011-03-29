-HELVACI, YALÇINKAYA VE EŞKİNAT İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Galatasaray Kulübü'nde geçen hafta sonunda yapılan mali kongrede yönetimin idari bakımdan ibra edilmemesinin ardından yönetim kurulu üyeleri Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya, bugün yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti. Yönetim kurulu içinde, kulüp başkanı Adnan Polat'a muhalefet yapmalarıyla dikkati çeken üç yönetici, bugün bir yazılı açıklama yaparak, genel kurulun iradesine karşı bir hareketin içinde yer almalarının mümkün olmadığını ve bugünden itibaren yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettiklerini bildirdiler. Açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü'nün 27 Mart Pazar günü yapılan Olağan Mali Genel Kurulu'nda mevcut yönetimin idari anlamda başarılı olamadığı ve seçim yapması gerektiği sonucunun ortaya çıktığı belirtilerek, ''Şu anda yapılması gereken acil olarak bir seçim takvimi belirlenmesi ve genel kurulun verdiği karara uyulmasıdır'' denildi. Mehmet Helvacı, Doğan Yalçınkaya ve Vedat Eşkinat, yaptıkları açıklamada, ''Bizler, Sayın Başkana ve yönetim kurulu üyelerine 20 Ocak tarihli yönetim kurulu toplantısından itibaren yapılması gereken davranışın istifa edilmesi ya da erken seçim tarihi açıklanması olduğunu defalarca telkin ettikse de bu gereklilik algılanamadı, istifa edilmedi ve seçim seçeneği uygulanmadı. Ancak görüldü ki, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Kurulu'nun iradesi de bizim görüşlerimize paralel tecelli etti'' ifadelerini kullandılar. -''SEÇİM KARARI ALMA OLASILIĞININ BULUNMADIĞINI GÖSTEREN EMARELER...'' ''Tüm gücünü ve yetkisini Galatasaray Genel Kurulu'ndan alan bizlere düşen görev ise artık genel kurulumuzun verdiği karara kayıtsız şartsız uymak ve seçim tarihini ilan etmektir'' denilen açıklama, şöyle devam etti: ''Oysa, Genel Kurul sonrası mutat toplantı günü ve saati olan 29 Mart Salı (Bugün) saat 17.00'ye kadar, yönetim kurulu toplantı çağrısı yapılmadığı gibi, seçim yönünde bir karar alma olasılığının bulunmadığını gösteren emareler de iyice belirginleşmiştir. Dolayısıyla Genel Kurul iradesine rağmen hareket edilmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Sayın Başkanı bir kez daha sağduyuya davet ederken, her ne şart altında olursa olsun genel kurul iradesine karşı bir hareketin içinde yer almamız mümkün olmadığından, 29.03.2011 Salı gününden geçerli olmak üzere Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndaki görevlerimizden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.''