Helvacı: Liderle puan farkını bire indirdik

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, 1-1 berabere kaldıkları Manisaspor karşılaşmasında iyi oyun sergileyemediklerini söylerken, Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı'nda yaşanan sıkıntıların kendilerini etkilediğini söyledi.

Maç sonrası Ali Sami Yen Stadı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Helvacı, bugün galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Kötü bir hafta geçirdik. Takım da bundan etkilenmiş gözüküyor. Bu durumu artık geride bırakmamız lazım. Yeniden havaya girmemiz ve bundan sonraki mücadelemizi her platformda yapmamız lazım. Tüm Galatasaraylıların kendilerini buna hazırlamaları lazım. Büyük camialar kendilerini böyle zamanlarda belli ederler. Onun için biraz soğuk kanlı olmamız gerekli. Seyircimize özel olarak teşekkür etmemiz gerekiyor. Camianın bütün moralsizliğine rağmen buradaydılar. Takımın iyi oynadığı söylenemez. Manisaspor bizden daha iyi denilebilir. Sonuç normal. Bugünkü beraberliği istemezdik. Kazanmayı ve buradan lider ayrılmayı isterdim. Ama daha çok maç var. Kaybedilmiş bir şey yok. Bir puan alarak liderle aramızdaki puan farkını azalttık. Böyle de bir yorum yapılabilir. Çok üzülmemek lazım. İyi bir maç değildi bizim açımızdan. Hakemin de iyi bir yönetim gösterdiği söylenemez.''

Erkek basketbol şubesindeki sıkıntılar nedeniyle kulüp başkan yardımcısı Yiğit Şardan'ın görevinden ayrılmak zorunda kalmasının kendilerini çok üzdüğünü de vurgulayan Helvacı, artık yaşananları geride bırakmaları gerektiğini vurguladı.

-''TBF'NİN KARARLARINA İTİRAZ EDECEĞİZ''-

Galatasaray Cafe Crown takımında Cemal Nalga'nın cezalı olmasına rağmen usulsüz bir şekilde oynatılması konusuyla ilgili, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) vereceği kararlara saygı duyacakları yönündeki açıklamalarının, verilen cezaların ardından geçersiz olduğunu aktaran Mehmet Hevacı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

''Bu olaylarla ilgili ilk açıklamayı yaptığımızda, verilecek cezaları olgunlukla karşılayacağımızı söylemiştim. Benim bu beyanatım, cezaların disiplin kurulu talimatları içerisinde olacağı varsayımına dayalıydı. Ancak verilen cezaların bir kısmı, afaki görünüyor. Hak ettiğimizin üzerinde cezalar var ve talimatlara uygun olmayan cezalar. Bu çerçevede, TBF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacağız. Disiplin Kurulu hak ettiğimiz ölçüde cezalar verseydi, asla itirazımız olmayacaktı. Şu an karar bize tebliğ edilmedi. Edildiği zaman ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve eğer kararlar afaki ise Tahkim Kurulu'na itiraz edeceğiz.''

Helvacı, 2010 yılı mart ayında yapılacak seçimlerde, yaşanan skandalın kendilerini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya da ''Kongre, bizim yönetimimizi etkilemez. Çünkü kongre kimi seçerse, kulübü o yönetecek. Bizim üzerimize düşen, seçime kadar kulübü selametle yönetmek. Elimizden geldiği kadar iyi noktada tutmak. Aslında yönetim kurulu olarak hiçbir şekilde katılmadığımız, hiçbir kusurumuzun olmadığı, yapılanın da çok anlamsız bir iş olduğu açık. Böyle olunca insan biraz şaşkınlığa uğruyor'' yanıtını verdi.