Helsinki'ye kültür çıkartması

Türkiye'nin tarihi mirası dünyayı dolaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Helsinki Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle, "Türk Kültür Ayı" etkinlikleri, Helsinki'deki Uluslararası Kültür Merkezi CAISA'da, 2-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.Finlandiya'daki yazılı ve görsel basın ile kültür, sanat ve diplomasi çevrelerinden 500 kişinin katılacağı kokteylle başlayacak kültür ayı kapsamında, "Türk Filmleri Haftası" düzenlenecek. Finlandiyalılar, son dönemde festivallerde ödül alan 7 Türk filmini izleyecek.Bunun yanında, sanatçı Semra ve Kenan Türkmen'in İstanbul'u anlatan resim ve fotoğraf sergisinin yer alacağı etkinliklerde, yapımcı Mustafa Aksay da "Mimar Sinan The Architect" adlı fotoğraf sergisini sanat sevenlerin beğenisine sunacak. Sergide, Mimar Sinan konulu belgeselde de gösterilecek.Ayrıca, Türk folkloru, dans ve müziğini tanıtmak amacıyla, bakanlığın folklor ve dans yarışmasında birincilik ödülü alan 16 kişilik Tuana Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Dans Grubu ile Antalya Devlet Opera Balesi üyesi 2 solist ve 1 piyanist sanatçı, fonda dev İstanbul görseliyle konser verecek.Etkinliklerde, Türk mutfağının leziz tatları da Finlandiyalıların damak zevkine açılacak. Ünlü Türk ahçılar, bir hafta boyunca çeşit çeşit yemekleri yapıp, tanıtacak."Türk Kültür Ayı"nda, "Çağdaş Türk Kadınının Toplumdaki Yeri" de tartışılacak. CAISA Kültü Merkezi Konser Salonu ile Helsinki Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenecek seminerlerde, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnaz Toprak, özellikle, İstanbul'daki modern yaşam içerisindeki Türk kadınının konumunu anlatacak. Türk Havayolları, çekilişle, etkinliklere katılan bazı talihlilere, Helsinki-İstanbul-Helsinki uçak biletleri hediye edecek.Bakanlığın Tanıtma Genel Müdürlüğü, etkinliklerin daha iyi duyurulması ve Türkiye'nin bütünüyle tanıtılması için, gelecek ay, reklam ve tanıtım faaliyetlerini artıracak.Etkinliğin yapılacağı CAISA Kültür Merkezi'nin her tarafına, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" temalı İstanbul görselleri yerleştirilecek. CAISA tarafından bastırılan etkinlik takvimi ile davetiyelerle gönderilen broşürde de İstanbul'daki Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi ile Tarihi Yarımada manzaralı görseller yer alacak.Ayrıca, yine CAISA Kültür Merkezi'nde, misafirlerin gireceği lobiye, sinevizyon kurularak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 dakikalık İstanbul Tanıtım Filmi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 40'ar saniyelik iki İstanbul tanıtım filmleri, ay boyunca gösterilecek. Etkinliklerle ilgili Helsinki'nin 4 etkin yerel gazetesine verilecek ilanlarda İstanbul'un siluet resmi kullanılacak.