Helsinki Yurttaşlar Derneği: Büyükada'da gözaltına alınan dokuz kişi beş ayrı karakolda tutuluyor

İstanbul'da, insan hakları savunucularının korunması programı kapsamında toplantılar yapmak için Büyükada'da bir araya gelen farklı insan hakları örgütlerinin temsilcileri, dün akşam kaldıkları otelde topluca gözaltına alındı. İnsan hakları aktivistlerinin neden gözaltına alındığına yönelik bir açıklama yapılmadı. BBC Türkçe'ye bilgi veren Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), Özlem Dalkıran ve Nalan Erken'in Kartal Aslantepe Karakolu'na, Veli Acu ve Günan Kurşun'un Kartal Topselvi Karakolu'na, Necat Taştan ve Şeyhmus Özbekli'nin Pendik Esenyalı Karakolu'na, İdil Eser'in Maltepe'deki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldüğünü açıkladı. HYD temsilcisi, gözaltındaki otel sahibinin serbest bırakıldığını söyledi.

Dernek, iki yabancı eğitmenin ise Büyükada'daki karakolda tutulduğunu, İsveç Konsolosluğu'nun Ali Gharavi ile görüşme izni aldığını ancak henüz görüşmediğini Almanya Konsolsluğu'nun da Peter Steudtner ile görüşme izni almaya çalıştığını belirtirken, bu bilgileri gözaltındaki kişilere öğleden sonra verilen kısa bir telefon hakkıyla öğrendiklerini paylaştı.

HYD temsilcisi, bu kişilerin neden farklı karakollara dağıtıldığı ve neyle suçlandıklarına yönelik bir bilgi edinemediklerini belirtti.

Derneğin paylaştığı bilgiye göre avukatlar karakollara doğru yola çıktı.

İnsan hakları derneklerine göre gözaltına alınanlar kişiler;

Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlar Derneği)

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu)

İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi)

Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği)

Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği)

Nejat Taştan (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği)

Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlar Derneği)

Şeyhmus Özbekli (HAK İnisiyatifi)

İsveç vatandaşı insan hakları eğitmeni Ali Gharavi

Almanya vatandaşı insan hakları eğitmeni Peter Steudtner.

Af Örgütü: Müthiş bir rahatsızlık

ve öfke duyuyoruz

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty ise konuyla ilgili bir açıklama yayınlarken şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin önde gelen insan hakları savunucularının; bariz bir şekilde sebepsizce gözaltına alınmış olmaları nedeniyle müthiş bir rahatsızlık ve öfke duyuyoruz.

"Rutin bir eğitime katılan İdil Eser ile diğer insan hakları savunucularının kimse ile görüştürülmeden gözaltında tutulmaları, abes bir suiistimaldir ve ülkede insan hakları aktivistlerinin karşı karşıya bulunduğu riskli durumu göstermektedir."

Haziran ayı başında da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, çok sayıda avukatla birlikte gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Ömer Çelik: Pek bilgimiz yok

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Bakanı Ömer Çelik, gözaltına alınan 9 insan hakları aktivistinin nerede tutulduğuna ilişkin olarak yönetilen soruya, "Henüz pek bilgimiz yok" yanıtını verdi.

