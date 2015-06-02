Helmut Kohl'ün durumu kritik



Alman basınına yansıyan haberlere göre, Almanya'nın eski başbakanı Helmut Kohl geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 'Bunte' dergisi ve haber portalı 'Spiegel Online'da yer alan haberlerde, 85 yaşındaki Kohl'ün Heidelberg Üniversite Hastanesi'nde yattığı belirtiliyor.

Kohl'ün yakın çevresinden edinilen bilgilere dayandırılan haberlerde, eski başbakanının bilincinin bir süredir yerinde olmadığı ifade edildi. 'Spiegel Online', Kohl'ün üç haftadır yoğun bakımda tutulduğu bilgisine de yer verdi.

Alman haber ajansı 'dpa' ise Kohl'ün durumuyla ilgili olarak hükümet, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve hastaneden bilgi almaya çalıştığını ancak şimdiye kadar bir yanıt alamadığını bildirdi. Hastane sözcüsü, aileden onay alınması durumunda bir açıklama yapabileceklerini kaydetti.

Kohl'ün 4 Mayıs'ta kalçasından başarılı bir ameliyat geçirdiği ve kalçasına yeni bir eklem yerleştirildiği açıklanmıştı. Kohl'ün haziranın ilk hafta sonunda da Bavyera eyaletindeki bir klinikte rehabilitasyona alınması planlanıyordu.