Hellebaut sporu bıraktı

Belçika'nın Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli atleti Tia Hellebaut, sporu bıraktığını açıkladı.



Antrenörü Wim Vandeven ile bir ilişki yaşayan ve hamile kalan Hellebaut, her zaman çocuk sahibi olmak istediğini belirterek, ''Antrenörümle bir süredir devam eden ilişkim var. Kendisinden hamile kaldım. Kendisi bana bütün yarışlarımda büyük destek verdi. Ama artık sporu bırakmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Bir aile kurup, hayatıma bu şekilde devam etmeyi planlıyorum'' diye konuştu.



Hellebaut, ''Sporda yeterli parayı kazandın mı'' sorusuna ise, ''Hayır, bankada ufak bir hesabım oldu. Şu an normal insanlar gibi her sabah kalkıp işime gidiyorum. Atletizmin promosyonunu yapan bir şirkette edindiğim tecrübeleri gecçlere aktaracağım'' cevabını verdi.



Bu arada açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Tia Hellebaut, son dönemde sporu bıraktığını açıklayan 4. ünlü oldu.



Daha önce dünyaca ünlü Belçikalı tenisçiler Kim Clijsters 2007 yılının mayıs ayında, Justine Henin 2008 yılının mayıs ayında, 2 kez Avrupa şampiyonluğu bulunan atlet Kim Gavaert de 2008 yılının eylül ayında sporu bıraktıklarını açıklamışlardı