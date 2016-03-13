Helin Avşar: 15-20 gün sonra 'hamileyim' diye ortaya çıkarsam...

İş adamı Serhan Bora ile evlenen Helin Avşar, "15-20 gün 'hamileyim' diye ortaya çıkarsam kimse şaşırmasın, biz zaten çocuk istiyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, eşi Serhan Bora ile ilgili konuştu. Avşar, Bora ile ilişklerinin 23. gününde evlenmeye karar verdiklerini söyledi ve " Biz aslında bir iş sayesinde tanıştık. Bir insanı görür görmez etkilenirsin ya, bende de Serhan'ı görünce öyle oldu" dedi.

Şamdan Plus dergisine konuşan Avşar ve Bora'nın açıklamaları şöyle:

Yıldırım nikahınızla bir anda herkesi şaşırttınız, üstelik kimsenin ilişkiniz hakkında bir bilgisi de yoktu. Nasıl tanıştınız?

Helin Avşar Bora: Biz aslında bir iş sayesinde tanıştık. Bir insanı görür görmez etkilenirsin ya, bende de Serhan'ı görünce öyle oldu.

Ve bir anda evlenmeye mi karar verdiniz?

H.A.B.: Bu dönemde evlilik çok zor, insanların birbirlerine karşı sabırları çok azaldı. Serhan beni alttan alıyor, ben onu yeri geldiğinde alttan alıyorum. Belki çok yeni bir şey, ama biz birbirimizi anladık.

Serhan Bora: İnsanlar birbirlerine duygusal şeyler besliyorlar ama hemen gidip evlenmiyorlar. Ben her zaman bir tane evlilik olsun, çocuklar büyüsün, evin her tarafında o güzel aile fotoğrafları olsun isterdim. O Helin de farklı değil. Bu enerji ve hislerimiz birbirimize geçti.



Büyük bir düğün yapmadan aile ve yakın dostlarınızın katılımıyla evlendiniz. Neden böyle bir seçim yaptınız?

H.A.B.: Çünkü son günlerde her gün verdiğimiz şehitler, bombalardan sonra bir kutlama yapmak istemedik. İnşallah yazın da Ayvalık'ta yine sakin ve rahat bir düğün hayal ediyorum.



Evlilik teklifi nasıl geldi?

S.B.: İşin doğrusu evlilik teklifi gibi bir an olmadı. Sadece bir diyalog oldu ve karar verdik.

H.A.B.: Bir anda 'Evlenelim, biz hazırız buna' dedik.



Uzun süredir, tek başına yaşayan kendi hayatını yöneten biri için hayatını paylaşmak zor olsa gerek...

H.A.B.: Gerçekten benim için en zor şey buydu sanırım. Bu yüzden de insanlar bu kadar çok şaşırdı.

S.B.: Evdeki özgür hava zaten bozulmadı. Yine herkesin istediğinde özel alanı var.

H.A.B.: Birbirimizi kısıtlamamıza gerek yok, çünkü en başta güven var.



Kıskançlık hiç mi yok yani?

H.A.B.: Tabii ki var, olmaz mı? İkimiz de Akrep burcuyuz ama yerinde kıskançlık başka bir şey.

S.B.: Ama ilk zamanlardaydı onlar, normaldi. Az çekmedim sahaların resmini...



Bu kadar hızlı evlenmenizin nedenlerinin arasında hamilelik de gösteriliyor. Gerçekten böyle bir durum var mı?

S.B.: Keşke...

H.A.B.: Allah'ım ya... Öyle bir şey yok. Ama 15-20 gün sonra "Hamileyim" diye ortaya çıkarsam da kimse şaşırmasın. Biz çocuk zaten istiyoruz, ben bu isteğimi çok uzun zamandır dile getiriyordum. Her şey normal, sadece biz biraz daha hızlı ilerledik diyebiliriz.



Peki, sizce Helin Hanım nasıl bir anne olur?

S.B.: İnanılmaz bir anne olur. Kesin bir şey söylememek lazım belki ama kesinlikle çok şefkatli olur.



Helin Hanım; ablalarınız Leyla Hanım ve Hülya Hanım bu hızlı kararınız hakkında ne düşünüyor?

H.A.B.: Bence onlar hâlâ şokta ama mutlular. Çünkü doğru bir ilişki kurduğumuzu biliyorlar. Ben Serhan'ın annesini her gün arıyorum, Serhan da benim ailemle her gün konuşuyor. Diyaloglar da maşallah çok güzel.



Daha çok yeni evlisiniz ama nasıl gidiyor evlilik, evde anlaşamadığınız konular oluyor mu mesela?

S.B.:. Biz olduğumuz gibiyiz. Bu da o kadar güzel ki! Tartışmaların olması çok doğal, hatta olmaması garip. Biz buna inandığımız için evliliği hiç ötelemedik. İkimiz de çok büyük kayıplar yaşadık, neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu yüzden mutluluğu ertelememek en önemlisi.