'Helikopterin yeri anında bulunabilirdi'

Helikopteri bulan köylülere inceleme

Gülen: Helikopter kazası aydınlatılmalı

Pilot uyarmış: ELT arızalı

Yerel seçimlere 4 gün kala Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, üç partili, bir gazeteci ve pilotun bulunduğu helikopterin yerini bulmak 2 gün almıştı.Helikopterdeki ELT cihazından sinyal alınamamış, cep telefonundan alınan sinyal de 1 kilometre genişliğinde 30 kilometre uzunluğunda bir alanı göstermişti. Yoğun kar ve tipi altında farklı noktalarda yapılan aramalar sonuç vermemiş, helikopteri korucular kazanın üzerinden 48 saat geçtikten sonra bulmuştu.Kazanın ardından herkes helikopterin yerinin neden tespit edilemediğini sordu. Bu soruya cevabı Arama Kurtarma Timi'nin (AKUT) kurucularından Acil Tıp Uzmanı Doktor Ferudun Çelikmen verdi.Çelikmen, ABD ve dünyanın birçok ülkesinde acil yardım numaraları arandığında arayan kişinin yerinin ekranda göründüğüne dikkat çekerek bu sistemin Türkiye'de de mutlaka uygulanması gerektiğini söyledi.Çelikmen şöyle konuştu:"Hem kaza geçirenlere çok rahatlıkla ulaşabildiği, anında arandığı yerin koordinatlarının ekranda göründüğü, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra 911 merkezlerinde aranan numaranın sadece rakamsal dijital kaydı değil, arandığı yer de ekranda gözükmekte, bu şu andaki GSM operatörü alt yapısıyla da mümkün. gene sabit hatlarla da çok çok kolay."Ferudun Çelikmen acil yardım hizmetlerinin, dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi tek bir numarada toplanması gerektiğini belirtti.Çelikmen'e göre bu sayede emniyet, itfaiye ya da sağlık ekipleri kısa sürede olaya müdahale edebiliyor:"Olması gereken sistemde, her birimden vardiyalar halinde çalışan en az birer görevli bulunuyor."Türkiye'deki 112 servisinin acil durumlarda yetersiz kaldığını söyleyen Çelikmen, "Bugüne kadar ülkemizde eksikliği en çok hissedilen konu her türlü acil durumda -bu helikopter kazasında olduğu gibi- olayı eşgüdüm ile komuta ve koordine edecek bir acil çağrı sisteminin olmayışı. Bu dediğim 112 değildir. 112'deki kızcağız iyi niyetle birşeyler yapmaya çalışıyor ama o kişinin yerini bulma şansı ek bir sürü işlemi gerektiriyor. Polisi, savcıyı, GSM operatörünü arayacak ordan da bilgi gelecek." dedi.