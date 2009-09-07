Helikopterin düştüğü arazide silah bulundu

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu' nun helikopter kazasında hayatını kaybettiği arazide silah bulundu.
Kahramanmaraş’ta merkeze bağlı Döngel Köyü yakınında yol kenarındaki
bir arazide silah gördüğünü söyleyen bir köylü ihbarda bulundu.
Harekete geçen jandarma, yol kenarında kuru ot ve yapraklarla gizlenen
7 law, 15 el bombası ve 1 sis bombası ele geçirdi. İncelemede
silahların seri numaralarının silindiği belirlendi. Silah ve bombaları
buraya koyan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Law ve bombaların bulunduğu Döngel Köyü, daha önce adını helikopter
kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve
yanındaki 4 kişiyi aramaya çalışmalarıyla duyurmuştu.