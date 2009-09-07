Helikopterin düştüğü arazide silah bulundu

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu' nun helikopter kazasında hayatını kaybettiği arazide silah bulundu.



Kahramanmaraş’ta merkeze bağlı Döngel Köyü yakınında yol kenarındaki bir arazide silah gördüğünü söyleyen bir köylü ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma, yol kenarında kuru ot ve yapraklarla gizlenen 7 law, 15 el bombası ve 1 sis bombası ele geçirdi. İncelemede silahların seri numaralarının silindiği belirlendi. Silah ve bombaları buraya koyan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Law ve bombaların bulunduğu Döngel Köyü, daha önce adını helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 4 kişiyi aramaya çalışmalarıyla duyurmuştu.