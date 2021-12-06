Helikopterden atılan Osman Şiban hakkında dava açıldı

Van’ın Çatak ilçe kırsalında 11 Eylül 2020’de operasyona çıkan askerler tarafından Servet Turgut ile birlikte gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları belgelenen Osman Şiban hakkında “Örgüt üyesi olmak” dava açıldı. Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame Şiban’ın ikametgâhı nedeniyle "yetkisizlik" kararı verilerek, dosyayı Mersin’e gönderdi. Şiban’a dava açılmasına tepki gösteren HDP Parti Meclisl Üyesi Doğan Erbaş, “Yaralı kurtulan Osman Şiban'a ise sen niye ölmedin davası mı açılıyor?” dedi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Dindar Karataş'ın haberine göre, Van'ın Çatak ilçesinde askerler tarafından helikopterden atıldıktan sonra ağır yaralanan Osman Şiban hakkında 'terör örgütü üyesi olmak'tan dava açıldı. İddianamede, Şiban’ın "milislik faaliyetlerinde bulunduğu, örgütün talimatıyla kırsal alana lojistik, yaşam malzemesi aktarımı yaptığı" iddia edildi. Van ve Şırnak kırsalında bulunan bazı bölgelerinin örgüt üyeleri tarafından kullanıldığına dair istibari bilgi alındığı kaydedilen iddianamede, örgüt üyelerinin Surik Mezrası'nda Şiban'ın evinden erzak ve yaşam malzemesi altığı ve irtibat kurduğu ileri sürüldü.

İddianamede, Surik mezrasında 3 adet 40-50 litrelik mavi renkli jelikan içerisinde bulunan mazot da suç delili sayıldı. Mazotun suç delili sayılmasına ise, "jelikanların bulunduğu noktaya en yakın evin Osman Şiban'a ait olması" gerekçe gösterildi. Mezrada yaşayan bir ailenin evinde yapılan aramalarda bulunan 3 adet tüp ve hayvanlar tarafından dağıtıldığı düşünülen yaşam malzemeleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, olay tarihi ve öncesinde Osman Şiban’ın evinin bulunduğu alanın İHA ve SİHA'lar tarafından görüntülendiğine işaret edilerek, 9 Eylül 2020 akşamında "hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde insan hareketliliği yaşandığı" iddia edildi. İddianamede dikkat çekici bir diğer nokta ise, bir itirafçının itirafları oldu. İtirafçı, 1980 ila 1990'lı yıllar arasında PKK Yürütüme Komitesi üyesi Murat Karayılan ile 1986 yılında yaşamını yitiren PKK komutanlarından Mahsun Korkmaz’ın Şiban’ın evinde toplantı yaptığını iddia etti.

İddianamede, Şiban'ın verdiği ifadelerinin "suçtan kurtulmaya yönelik" olarak değerlendirildi. İddianamede, şunlar kaydedildi: "(...) Tüm bu deliller ışığında şüphelinin örgüte mali yardım toplama, örgütten mali yardım alma faaliyetleri içerisinde yer aldığı, örgütün kırsal alanda faaliyet yürüten üyelerle sürekli irtibat halinde olduğu, örgütten gelen emir ve talimatlara göre hareket ettiği, kırsal alandaki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı, örgüt mensuplarına milislik yaptığı ve lojistik destek sağladığı anlaşılmakla, eylem ve faaliyetlerindeki süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk durumu da dikkate alındığında kişinin suç işlediği” ifadelerine yer verildi.

HDP MYK üyesi Doğan Erbaş, ölümden dönen ve hâlâ iyileşmediğini belirtiği Şiban'a dava açılmasına tepki gösterdi. Erbaş, Twitter'da Şiban'a dava açılmasıyla ilgili "Aynı helikopterden atılan Servet Turgut yaşamını yitirmişti. Yaralı kurtulan Osman Şiban'a ise sen niye ölmedin davası mı açılıyor?" paylaşımını yaptı.

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