-HELİKOPTERDEN 4 KİŞİ SAĞ KURTULDU İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul'un Beykoz ilçesinde düşen polis helikopterini kullanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımıcısı Kemal Özdemir'in kazadan sağ kurtulduğu, 4 kişinin ise arandığı bildirildi. Alınan bilgilere göre, Beykoz Anadolu Kavağı yakınlarında düşen polis helikopterini İstanbul Emniyet Müdür Yardımıcısı Kemal Özdemir'in kullandığı ve kazadan sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Helikopterdeki Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.