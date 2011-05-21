-HELİKOPTER KAZASINDA ÖLENLER SON YOLCULUKLARINDA İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Beykoz açıklarında dün denize düşen polis helikopterinde hayatlarını kaybeden İstanbul Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen, 10 yaşındaki oğlu Abdullah Bilgen ve Komiser pilot Murat Güçlü için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Camide öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, MHP Milletvekili Murat Başesgioğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Ragıp Ali Bilgen'in eşi Ayşe Bilgen, babası Mehmet Ali Bilgen, annesi Ayşe Bilgen, Murat Güçlü'nün babası Hüseyin Güçlü, annesi Yurdagül Güçlü ile 29 Mayıs'ta evleneceği nişanlısı Rumeysa Tekelioğlu, yakınları ve çok sayıda polis meslektaşı katıldı. Cenaze töreninden önce taziyeleri kabul eden Murat Güçlü'nün nişanlısı Tekelioğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a "Yeni helikopterler alınsın. Başka Muratlar ölmesin. Sizden bunu istiyorum" dedi. Namazın ardından cenazeler, törenin yapılacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. -İSTANBUL EMNİYETİNDE TÖREN- Cenaze namazının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye getirilen cenazeler için düzenlenen törene, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, MHP Milletvekili Murat Başesgioğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Fahrettin Demirer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, şehitlerin aileleri, yakınları ile çok sayıda polis ve asker katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve hayatlarını kaybedenlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından bir konuşma yapan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin taziye dileklerini iletti. Bağış, şunları kaydetti: "Aziz şehitlerimizden bize emanet aileleri, şehitlerimizin çalışma arkadaşları, hepimizin başı sağ olsun. Onlar peygamberlikten sonraki en yüce mertebe olan şahadet mertebesine ulaştılar. Ragıp müdürümüzün annesi acı haberi aldığında 'Bu haber benim içimi yırttı' diye ağıt yakmış. Bu haberle hepimizin yüreği dağlandı. Tüm milletimizin içi yandı. Şehitlerimizi Allah'a emanet ederken, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise şöyle konuştu: "Ebediyete uğurladığımız şehitlerimize ve sevgili yavrumuza Allah'tan sonsuz rahmet, yakınlarına ve emniyet teşkilatımızın çalışanlarına yürekten sabırlar diliyorum. Dün akşam üzeri aldığımız acı haberle hemen harekete geçtik. Kazadan bir emniyet müdürümüzün kurtulması tesellisini yaşarken, yapılan yoğun kurtarma çalışmalara rağmen 4 şehidimizin acı haberini aldık. Kurtarma çalışmalarına katılan emniyet personeline, silahlı kuvvetler sahil güvenlik ve gemi kurtarma personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yüreklerimizde yaşatacağız." Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da yaşanan acının çok büyük olduğunu belirterek, "Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır. Acılarımızı paylaştığınız için buradasınız. Bugünde bizimle beraber olduğunuz için şükranlarımı sunarım. Şehit yakınlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Şehitlerimiz nur içinde yatsın" dedi. Törende daha sonra Fatih Müftüsü İsmail İpek tarafından dua okundu. Ragıp Ali Bilgen ile oğlu Abdullah Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazeleri, daha sonra ulaştırıldıkları Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Komiser pilot Murat Güçlü'nün cenazesi ise toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderildi.