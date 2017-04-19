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Helikopter kazası şehitlerinin naaşları törenle memleketlerine uğurlandı

Şehitler için Elazığ Havaalanı'nda tören düzenlendi

19 Nisan 2017 19:43

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalındaki helikopter kazasında şehit olan bir hâkim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mürettabatın naaşları Elazığ'daki törenle memleketlerine uğurlandı.

 

Ne olmuştu?

 

Dün jandarma ve AFAD ekiplerinin ulaştığı enkaz alanına yolun kapalı olması ve kötü hava koşullarından dolayı alınamayan, ancak ekiplerin sabaha kadar başlarında beklediği 12 şehidin cenazeleri, bu sabah havanın açmasıyla birlikte bölgeye inebilen sikorsky helikopterlerle alınmıştı.

Helikopter şehitleri hâkim Onur Alan, komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Jandarma Astsubay Kıdemli ÇavuşYavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem DereliSaadettin DemirCandaş KaplanMesut ÖzdemirAhmet Cihan KilciHasan Yıldırım ve Azam Güdendede’nin cenazeleri Elazığ’a götürüldü. Şehitlerin cenazelerini taşıyan sikorsky helikoptere, taarruz tipi helikopterleri de eşlik etmişti.

 

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