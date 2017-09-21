Helikopter kazası şehidinin cenazesi törenle uğurlandı (2)

ADANA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana\'ya getirilen şehit olan polis memuru Abdullah Yıldırım için Sabancı Merkez Cami\'nde tören düzenlendi. Ailenin talebi üzerine törene gazeteciler alınmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Yıldırım\'ın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı Polis Şehitliği\'nde toprağa verildi. Cenazede şehidin ağabeyinin kardeşinin Özel Hareket üniformasını giydi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)



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