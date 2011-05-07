Helene Flautre'den Nedim Şener ve Ahmet Şık’a ziyaret

T24 - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ı ziyaret etti. Flautre, Şener ve Şık'la iki saatten fazla süren görüşmeden memnun ayrıldığını belirtti. Flautre, gazeteciler Şık ile Şener’in fiziki ve psikolojik açıdan iyi göründüğünü dile getirdi.









Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Parlamento Komisyonu (AP-TBMM KPK) Eş Başkanı Helene Flautre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'i ziyaret etti. Helene Flautre, demokratikleşme sürecinde önemli olan araştırmacı gazetecilik örneği teşkil eden bu iki gazetecinin en büyük sorunun, hâlâ neden tutuklu olduğunu bilmediği gibi, haksız yere cezaevinde tutulduğuna inandığını kendisine ilettiğini dile getirdi. Flautre, bu tutukluluk durumunun ifade özgürlüğü sorunu olduğunu belirtti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ettiğine dikkat çeken Helene Flautre, “Hükümetin de bu tutuklamalardan rahatsız olduğunu görüyorum” dedi.

Ahmet Şık ve Nedim Şener’in en kısa zamanda serbest bırakılmasını umduğunu dile getiren Flautre, “Bu tür bir gelişme, giderek derinleşmeye başlayan düşünce ve basın özgürlüğü sorunun çözümü doğrultusunda önemli bir ilk adım olacaktır” dedi.

Flautre, 12 Haziran seçimlerinden sonra kurulacak yeni hükümetin basın özgürlüğü açısından yasal değişiklikler yapması ve bunun siyasi bir öncelik olması gerektiğini vurguladı.



