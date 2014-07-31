Helena Vaz da Silva ödülü Orhan Pamuk'a verildi

Avrupa’da kültürel miras ve iletişim konularına katkı yapan kişilere verilen Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü’nün 2014 yılındaki sahibi yazar Orhan Pamuk oldu.

Europa Nostra Türkiye'nin haberine göre, ödül jürisinin başkanı Guilherme d’Oliveira Martins, Pamuk’un, Avrupa’nın çok kültürlü tarihini dünyanın en önemli şehirlerinden olan İstanbul’u merkez alarak anlatmasının Avrupa kültürel mirasına katkı olarak gördüklerini ifade etti.



Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” adlı eserini referans veren Martins, kitap hakkında “1970’lerin İstanbul’una götüren bir zaman makinesi” ifadesini kullandı ve ekledi: “Masumiyet Müzesi, günlük hayatın anılarını, inanışlarını, duygularını, aile ve arkadaş ilişkilerini ele alarak manevi kültürel mirası koruyor. Kitap, ortak anlayışı, çok kültürlü diyaloğu, ‘öteki’nin kabul edilişini yansıtarak çeşitlilikteki birliğimizi gösteriyor.”



Orhan Pamuk’a ödülü 3 Ekim tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılacak törenle verilecek.

İlk kez 2013 yılında verildi

Helena Vaz da Silva ödülü, Avrupa’nın kültürel miras üzerine çalışan başlıca kurumu olan Europa Nostra ile Clube Portugues de Imprensa tarafından veriliyor.

İlki 2013 yılında verilen ödülün jürisini Avrupa’dan kültür ve iletişim konularındaki uzmanlar oluşturuyor.



Her sene Avrupa kültürel mirasına edebiyat, habercilik, fotoğraf, film ya da televizyon alanlarında katkı yapan bir Avrupa vatandaşına verilen ödül, geçen yıl İtalyan yazar Claudio Magris’e verilmişti.



Europa Nostra Türkiye tarafından Türkiye’den aday gösterilen Özgen Acar da Jüri Özel Ödülü'nü almıştı.