'Helal seks shop'ta kondomlar, masaj yağları, spreyler ve kokular satılıyor

Türkiye’de kurulan ve dünyanın ilk “Helal Seks Shop” olarak nitelenen internet sitesi, yurt dışında da ilgi uyandırdı. Sitenin haber olduğu BBC, günde 50 bin kadar kişi tarafından ziyaret edildiğine, müşterilerin yüzde 45’inin kadın olduğuna dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Helal Seks Shop sitesinin giriş sayfası, korkutmayacak biçimde dizayn edildi. Bir erkek ve başörtülü bir kadın siluetleri ayrı ayrı gösteriliyor” sözleriyle girdiği haberinde “Siteye girenler, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı sayfalara yöneltiliyor. Geniş yelpazede kondomlar, masaj yağları, spreyler ve kokular sunuluyor” dedi.

Müşterilerin yüzde 45’i kadın

Sitenin yarattığı tartışmaların tanıtımına büyük katkıda bulunduğuna dikkat çeken BBC, sitenin günde 50 bin kadar tıklandığını, şimdiye kadar müşterilerin yüzde 45’inin kadın olduğunu da anlattığı haberinde “Türkiye’de sosyal medyada Helal Seks Shop yoğun, zaman zaman dalga geçen, grafik tartışmalara konu oluyor, bunların büyük bir kısmı burada tekrarlanamaz” sözlerini de kullandı.

BBC haberinde “Helal Seks Shop” sahibi 38 yaşındaki Haluk Demirel’in açıklamalarına da yer veriliyor.

“Helal ürün” sertifikası olmayan ancak sattığı ürünlerin İslam’da müsaade edilip edilmediğini kontrol ettiği belirtilen Haluk Demirel de, “Dışarıdakiler sandığı aksine seksüalite, İslam’da normal insani bir ihtiyaç. Ancak insanlar özellikle kadınlar, pornografik görüntülü web sitelerinden ürün alma konusunda rahat değil. Ve Batı tarzı seks shoplarına gitmeyi sevmiyorlar. Bu nedenle ki benim online shop, doğal ihtiyaçları karşılayacak bir şey kolayca bulabilecekleri rahat bir mekandır” diye konuştu.

“İslam’da mastürbasyon yasak bu yüzden vibratörler, bebekler veya benzer oyuncakları satmıyoruz” da diyen Demirel, “Biz, pornografik değil, nazik sözleri kullanıyoruz” diye konuştu.