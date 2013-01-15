Helal ruj dönemi başlıyor!

Parfüm ve makyaj malzemelerini, “Helal kozmetik” olarak pazarlamak isteyen firmalara, İyi Üretim Uygulaması (GMP-Good Manufacturing Practices) belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, 6 ay sonra başlayacak uygulama için firmalara “geç kalmadan harekete geçin” çağrısı yaptı.

TSE yetkilileri, helal kozmetikle ilgili standart çalışmalarının 3 aya kadar tamamlanacağını belirttiler. Yetkililer, helal kozmetik belgelendirmesini ise 6 aya kadar tamamlamayı öngördüklerini açıkladı. AB’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilecek.

‘GMP’ ön koşul sayılacak

Erdinç Çelikkan'ın hurriyet.com.tr'de yer alana haberine göre, TSE, temmuz ayından itibaren hem yurtiçi satışlarda hem de ihracatta zorunlu hale gelecek bu uygulamayla ilgili firmaların harekete geçmesini istedi. İhracatta ön koşul haline gelecek olan GMP belgeleri helal kozmetik sektöründe de yerli firmalara büyük avantaj sağlayacak. Kozmetikte GMP, İslam İşbirliği Teşkilatı, Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) hazırladığı “Helal Kozmetik” Standardı belgelendirmesinde ön koşul olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla GMP belgesi olan firmalar Helal Kozmetik Belgelendirme işlemlerini daha çabuk yapacak.

Üçte birine denk geliyor

Dünya kozmetik sektörünün üçte birine denk gelen helal kozmetik pazarı, özellikle Müslüman ülkelerin olduğu coğrafyalarda her geçen yıl katlanarak büyüme gösteriyor. Ortadoğu’da helal kozmetik pazar payı, yılda yüzde 12 artıyor. Türkiye’de ise kozmetik ürünleri kategorisinde 46 bini yerli olmak üzere 170 bin civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılıyor. Ülkemizde kozmetik üretimi yapan kayıtlı firma sayısının 3 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında bu firmalardan 2 bin 735’i ihracat yaptı.

En büyük pazarlık Irak

Türkiye’nin kozmetik ihracatında en büyük pazarlar olarak 80 milyon dolarla Irak, 56 milyon dolarla İran, 36 milyon dolarla da Rusya öne çıkıyor. Bu ülkeleri Azerbaycan, Almanya ve Romanya izliyor. İhraç ürünleri arasında en fazla payı tıraş ürünleri ve deodorantlar alıyor.