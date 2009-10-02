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Yaşam

Helâl parfüme yoğun ilgi

Türkiye'nin ilk tesettür, İslami moda ve aksesuarları fuarında, "helal parfüm" büyük ilgi gördü.

02 Ekim 2009 03:00

Türkiye'nin ilk tesettür, İslami moda ve aksesuarları fuarı, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

61 markanın ürünlerinin sergilendiği fuarda, Libya ve Tayland'dan da iki markanın stant açması dikkat çekti. Dört gün devam edecek fuarda sergilenen ürünler arasında, dış giyim malzemeleri öne çıkıyor. Fuarda eşarp firmalarından aksesuarlara, gelinlik ve abiye kıyafetlerden özel parfümlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Şenay Akay gibi ünlü mankenlerin görev aldığı fuarda en çok ilgiyi, ünlü markaların parfümlerini alkolsüz olarak üreten "helal parfüm" standı topluyor. Ürünlerinin tamamen alkolsüz ve hayvani yağ kullanılmadan üretildiğini belirten firmanın müdürü, dünyada ilk olduklarını iddia ediyor. İslami moda trendlerinin sergilendiği fuarda firmaların 2010 kreasyonlarını tanıtılıyor. Yerli ve yabancı pek çok kişinin ziyaret ettiği fuarın dikkat çekici stantlarının arasında haute couture eşarplar, özel dikim cübbeler ve haşemalar yer alıyor.

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