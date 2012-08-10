Helal gıda sertifikalı suşi geliyor

Türkiye’de TSE’nin bir yıl önce başlattığı “helal gıda” sertifikası uygulamasında “hedef kitle” değişti. Son dönemde verilen helal gıda belgelerinde somon, karides ve kalamarın ismi var.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Diyanet İşleri Başkanlığı ile başladığı helal gıda sertifikası uygulmasının ilk yılında helal ürünün sınırları ve hedef kitlesi de genişledi. İlk başta ağırlıklı olarak halkın tükettiği kırmızı ve beyaz et ürünlerinde verilmeye başlanan sertifika, somon, karides ve kalamar gibi "daha üst tabakaların" tükettiği gıdaları da kapsamaya başladı. Alarko-Leröy’ün suşi yapımında da kullanılan somon balığına, Superfresh'in karides ve kalamara helal sertifikası almasıyla helal üründe yelpaze deniz ürünlerine doğru genişledi.

Bir yıllık süreçte çay, küp şeker, tuz, çorba, makarna, mantı gibi ürünlere de helal sentifikası alındı.

Alarko-Leröy, Türkiye’de helal gıda sertifikası alan ilk somon balığı ürünleri firması olarak Norveç somonunu helal gıdalar arasına kattı. Firmanın şu ürünleri helal olarak tescillenmiş oldu:

"Somon füme, sıcak somon füme, somon füme kırıntı, baharatlı sıcak somon füme, baharatlı somon fleto, somon fleto, somon dilim, somon marine, somon lakerda, alabalık füme, alabalık fleto, denizalası fleto, denizalası füme, halibut füme, halibut fleto, cod fleto, uskumru füme, baharatlı uskumru füme, uskumru fleto, saithe fleto, fener fleto."

'Yabancı tercih ediyor'

Alarko-Leröy Genel Müdürü Bülent Işık, "Helal gıda sertifikası, ürünün sadece helal yasası gereklerine uygunluğunu değil, aynı zamanda üretimde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da titiz bir şekilde uygulandığını göstermektedir. Bu nedenle Helal gıda sertifikalı ürünler yabancı tüketiciler tarafından da tercih ediliyor. Çünkü onlar biliyor ki bu belgeye sahip ürünü gönül rahatlığı ile tüketebilirler” dedi.

‘Türk kahvesi’ tescil sırasında

Uzunca bir süredir devam eden coğrafi işaretler uygulamasında da yerel ürünler tescilleniyor. Özellikle belli ürünleri sahiplenmek isteyen kentler arasında büyük rekabete neden olan bazı coğrafi işaret başvuruları şöyle: "Antep çiğköfte, Antep içli köfte, Anzer balı, Ayder balı, Balıkesir höşmerim tatlısı, Çakallı menemeni, Çanakkale domatesi, Çarşamba ayakkabısı, Erzurum Oltu taşı, Gaziantep ezogelin çorbası, Hatay künefe peyniri, Munzur sarımsağı, Ordu incir reçeli, Ordu tostu, Safranbolu lokumu, Samsun simidi, Türk kahvesi, Urfa haşhaş kebabı, Van kahvaltısı, Van otlu peyniri."

Sertifika listesi uzuyor

Superfresh'in de deniz ürünlerindeki helal ürünleri, ayçiçek yağında ton balığı konservesi, dondurulmuş karides kaplama (hanefi mezhebi hariç) dondurulmuş karides (hanefi mezhebi hariç), dondurulmuş mezgit, dondurulmuş kalamar (hanefi mezhebi hariç) ve dondurulmuş kaplamalı mezgit balığı oldu. Superfresh, mantı, mısır konservesi, bezelye konservesi, mantar konservesi, közlenmiş biber, brüksel lahanası, brokoli, enginar, havuç, taze fasulye, dondurulmuş soğan, bamya, dondurulmuş vişne, hamburger köfte için de helal sertifikası aldı.

Tuzun bile “helali” var

1 yıllık süreçte helal sertifikası alan diğer bazı markalar ve ürünler şöyle oldu:

Saray (Sınıf 1, tip 2 iyotsuz yemeklik sofra tuzu, sınıf 1, tip 1 iyotlu yemeklik sofra tuzu)

Bizim mutfak (Makarna)

Altınmarka (Kakao yağı, kakao kitlesi, kakao tozu)

İtimat (Yoğurt, labne peyniri, eritme, kaşar, dil peyniri, beyaz peynir, hellim, lor peyniri, tulum peyniri, tereyağı, krema, ayran, çiğ süt, pastörize süt, uht süt)

Çay ile şeker de helal listesinde

ÇAYKUR (Siyah çay, yeşil çay, Süzen poşet siyah çay, Süzen poşet yeşil çay)

Konya şeker (Standard kristal beyaz şeker, kesmeşeker, sıvı şeker)

Stelliferi (İç fındık, işlenmiş iç fındık, fındık püresi)

Cici (Hazır kek)