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Magazin

Hekimoğlu dizisine ara verildi

06 Kasım 2020 00:39

Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisinin, önümüzdeki hafta mola vereceği ve yeni bölümünü yayınlamayacağı duyuruldu. Kararın, artan Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alındığı belirtildi. 

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır. Takipte kalmaya devam edin!" ifadeleri kullanıldı. 

Toplam 24 bölüm yayınlanan ve moladan sonra 25. bölümüyle yayın hayatına devam edecek olan Hekimoğlu'nun kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler yer alıyor.

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