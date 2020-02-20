Hekimoğlu dizisindeki sevişme sahnesi TBMM gündeminde

Kanal D’de yayınlanan “Hekimoğlu” adlı dizide ilaç mümessili kadın ile doktor arkadaşı arasındaki otel odası sahnesi, TBMM gündemine de taşındı.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, tıbbı mümessillerin kırılan onurunun tamir edilmesi çağrısında bulunarak, "Hem meslek aşağılandı, hem de kadınlar… RTÜK harekete geçsin" diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel de TBMM'de yaptığı açıklamada, Kanal D'ye özür çağrısında bulunarak; “Dizide tıbbi mümessillerle ilgili etik değerlerden yoksun bir bölüm sahnelendi. Bu durum hem mesleği aşağılama, hem de kadın hakları açısından sorunlu bir yaklaşım.

Ne olmuştu?

Doktor Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessilin, bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde algı oluşturulması izleyiciden ve ilaç mümessillerinden büyük tepki gördü.