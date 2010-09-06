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Kültür-Sanat

Hekim gözüyle hayatın kadrajı

Atlas ve GlaxoSmithKline Türkiye, tıp doktorlarına yönelik bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

06 Eylül 2010 03:00

T24- Atlas ve GlaxoSmithKline Türkiye, tıp doktorlarına yönelik bir fotoğraf yarışması düzenliyor. “Hekim Gözüyle Hayatın KaDRajı” başlıklı yarışmada doktorlar hayatı kendi bakış açılarıyla görüntülüyor, kendilerini fotoğrafın evrensel diliyle ifade etme imkânı buluyor.



Katılımcılar yarışmaya en fazla iki adet, jpeg formatında, maksimum 2 MB büyüklüğünde fotoğraf gönderebilecek. Başvuru formu www.hayatinkadraji.com adresinden edinilebilecek ve fotoğraflar aynı adresten yüklenebilecek. Son katılım tarihi ise 25 Ekim 2010.


Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda birinciliği kazanan eser sahibi Nikon D 300S fotoğraf makinesi ile ödüllendirilirken ikinci Nikon D 90 – 18-105VR, üçüncü Nikon D 5000 18-55 VR fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak. Yarışma sonunda dokuz kişiye de mansiyon ödülü olarak Olympus Tough 3000 verilecek. Sonuçlar Aralık 2010’da ilan edilecek.

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