Heinrich Böll Stiftung Derneği’nden Başbakan’a tepki

T24 - Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman vakıf ve derneklerinin PKK’yi finanse ettiğine ilişkin iddialarını “gerçekdışı ve siyaseten tehlikeli” olarak niteledi. Temsilcilik, AKP’li yerel yönetimlerle de çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti.







Heinrich Böll Stiftung Derneği Eşbaşkanı Ralf Fücks ve Türkiye Temsilcisi Ulrike Dufner tarafından yapılan ortak açıklamada, Erdoğan’ın iddia ettiği gibi Alman siyasi derneklerinin altyapı projelerini desteklemediği, kredi vermediği belirtildi. Temsilciliğin Türkiye’de öncelikle sivil toplum örgütleri, insan hakları grupları, araştırma enstitüleri ve meslek odaları ile birlikte çalışmalar yürüttüğü anlatılarak “AB tarafından finanse edilmiş yerel yönetimler ve enerji verimliliği ile ilgili bir proje çerçevesinde de yerel yönetimlerle birlikte bir proje yürütülmektedir. Bu işbirliklerinde siyasi parti ayrımı yapmamaktayız. Ayrıca AKP’li yerel yönetimlerle de çalışmaktayız” denildi.



Açıklamada, Başbakan’ın derneklerini “PKK’ye destek gibi gri bir alana çekmeyi” hedeflediği savunularak “İki buçuk yıl içinde 3000’den fazla Kürt siyasetçi ve sivil toplum aktivisti gözaltına alınmış, bunların arasında birçok belediye başkanı, seçilmişler ve yerel siyasetçiler PKK’yi desteklemekle suçlanmıştır. Alman siyasi derneklerine yöneltilen iddiaları, sivil Kürt muhalefeti suçlu gösterme çabasının bir parçası olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeler doğal



Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilen görüşmenin bazı medya kuruluşlarında PKK’ye sunulan desteğin delili olarak gösterilmesi de eleştirildi. Açıklamada “Derneğimiz, bu belediyeye herhangi bir finansal destek vermemiştir. Ayrıca Kürtlerin seçilmiş temsilcileri ile temasta bulunmak ve siyasi görüşmeler yapmak bizce normal ve doğaldır. Demirbaş bu görüşmede sivil bir çözüm için gereken alanı açmak amacıyla şiddetin son bulmasını talep etmiştir. Bu görüşü ve talebi biz de desteklemekteyiz” denildi.





