Heidi'nin keçileri Isparta'da!

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ziraat Fakültesi, asıl vatanı Alp Dağları olan ve çizgi film karakteri Heidi'nin keçileri olarak bilinen "Saanen" keçilerini üniversitede yetiştirmeye başladı.

SDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Erdal, Saanen keçilerinin Isparta ve çevresinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla başlattıkları proje çerçevesinde Trakya'dan 75 saanen keçisini fakültelerinin damızlık merkezine getirdiklerini bildirdi.



Proje sorumlusu Dr. Duygu İnce de saanen keçilerinin süt verimlerinin diğer keçi cinslerine göre daha iyi olduğunu belirterek, aynı zamanda kıl keçileri kadar ormana zarar vermediklerini kaydetti. Isparta'da saanen keçileri ile kıl keçileri arasında ıslah çalışması yapacaklarını belirten İnce, "Saanen keçileri ile kıl keçilerinin melezlenmesini sağlayarak, kıl keçilerinin süt üretimini artıracağız. Aynı zamanda, bu melezlenme sonucunda kıl keçilerinin doğaya verdiği zararı en aza indirmeyi planlıyoruz" dedi.



Keçilerin her birinden günde ortalama 2,5 litre süt aldıklarını ve bu miktarın diğer keçilere göre iki kat daha fazla olduğunu ifade eden İnce, bu sütün kilogramının 1 YTL'den satıldığını, sütün çok birikmesi sonucu peynir üretimine geçtiklerini ve kilogramını 8 YTL'den satmaya başladıklarını, peynirin büyük ilgi olduğunu söyledi. İnce, projenin başarılı olması halinde Isparta ve çevresinde Saanen keçisi üretiminin artırılacağını sözlerine ekledi.





