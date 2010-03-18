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Heidi Montag için estetik zamanı!

Bir gün içinde 10 estetik operasyon birden geçirerek büyük tepki toplayan Heidi Montag için yeniden ameliyat zamanı gelmiş gibi görünüyor.

18 Mart 2010 02:00

5Hayalinde yarattığı mükemmel kadın olabilmek için bir gün içinde 10 estetik operasyon birden geçirerek büyük tepki toplayan Heidi Montag için yeniden ameliyat zamanı gelmiş gibi görünüyor.

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  Üst bacaklarına liposuction yaptırmış olmasına rağmen bol miktarda selüliti olan 23 yaşındaki yıldız, People dergisine yaptığı açıklamada, "Artık estetiksiz sanatçı diye bir şey yok. Herkes bunu yaptırıyor, çünkü iyi görünmek zorundalar. Ne var ki çoğu bunları itiraf etmek istemiyor. Ben dürüst davranıyorum" demişti. Montag, geçtiğimiz Kasım ayında bir gün içinde burun revizyonu, çene rötuşu, kaş kaldırma, dudak şekillendirme, yanaklara yağ enjeksiyonu, alın bölgesine botoks, boyun liposuction'ı, kulak düzeltme, göğüs büyütme revizyonu ve bel-kalça toparlama operasyonları geçirmişti.

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