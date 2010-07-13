Hefner, Playboy'u geri almaya çalışıyor

T24-

Şirketten yapılan açıklamada, Hefner'ın hisse başına 5.5 dolar ödemeye hazır olduğu bildirildi. Hefner'ın teklifi sonrası, Playboy Enterprises'ın piyasa değeri 185 milyon dolar olarak hesaplandı.



Krizin reklam gelirlerini vurması ve Playboy dergisinin satışlarını azaltması nedeniyle, şirket Haziran'da işcügü kısarak yılda 3 milyon dolar tasarruf hedeflediğini duyurmuştu.



Horizon Media Araştırma Birimi Başkan Yardımcısı Brad Adgage, Hefner'ın teklifini şirketin kurtulabilmesi için umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi.



Adgage, "Playboy, önemli gelir kaynaklarından reklam ve sirkülasyonda düşüş yaşarken zor bir dönemden geçiyor. Sektörde çok yoğun bir rekabet var. Hefner, Playboy'u geri alırsa, hissedarlara karşı hesap vermekten ve bilanço baskılarından kurtulmuş olur. Hisse fiyatının tekliften sonra yükselmesi de Wall Street'in Hefner'ın kararını ayakta alkışladığını gösteriyor" dedi.



PLAYBOY HİSSELERİ YÜKSELDİ

Hefner halen Playboy'un A sınıfı hisselerinin yüzde 69.5'ine, B sınıfı hisselerinin ise yüzde 27.7'sine sahip. Hefner'ın kendisine ait olmayan payı satın almak istediğini açıklamasının ardından, Playboy hisselerinde yüzde 34'e varan yükseliş yaşandı.



SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Hugh Hefner'ın 50 yıldır yönettiği Playboy'u satmayı planladığına dair spekülasyonlara şirketten resmi bir açıklama geldi. Hefner'ın teklif mektubunda, Playboy Enterprises'ın satışı veya bir başka şirketle birleşmesi, kurucunun hisselerinin el değiştirmesi veya sponsor bulunması gibi alternatiflerle ilgilenmediği belirtildi.