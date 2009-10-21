Heene meşhur olmak istemiş

Balona binip uzaklaşma hikayesiyle ABD'yi ayağa kaldıran Heene'nin 2012'de dünyanın sonu gelmeden zengin olmak istediği ortaya çıktı.



Babası Richard Heene'e ait bir balonla havalandığı söylenen 6 yaşındaki Falcon Heene, ABD'de gündeme oturmuş fakat akabinde olayın kurmaca olduğu ortaya çıkmıştı.



Ardından polis Richard heene'in çok yakın arkadaşı ve araştırmacı Robert Thomas'ı sorguya çekti. Thomas'ın avukatı Linda Lee ise Falcon'un babasının 2012'de dünya sona ermeden önce televizyonda ünü yakalamak istediğini söyledi.



Lee, "Heene 2012'de dünyanın sonunun geleceğini düşünüyor. Kolay para kazanmak istedi. Böylece güneşin patlamasından kendini korumak için yerin altına bir sığınak inşa edebilecekti" dedi. Bunların dışında Heene'in uzaylılara ve UFO'lara inandığı da söylendi.



ABD'nin Colorado eyaletinde babasına ait helyum dolu bir balonla havalanarak kaybolduğu sanılan 6 yaşındaki Falcon Heene evlerinin çatı katından çıkmıştı.