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Kültür-Sanat

'Hedwig ve Angry Inch' 4 Ekim'de Moda Sahnesi'nde

Müzikalin yönetmen koltuğunda Barış Arman oturuyor.

09 Eylül 2016 02:00

Dünyanın dört bir tarafında defalarca oynayan Broadway müzikali 'Hedwig ve Angry Inch' müzikali 4 Ekim'de Moda Sahnesi'nde sahnelenecek.

Zero İstanbul'da yer alan habere göre; ünlü müzikal, Doğu Almanya’dan Amerika’ya yol alan transeksüel şarkıcı Hedwig ve orkestrası Angry Inch’in hikayesini konu ediniyor.

Rolling Stone dergisinin ‘Gelmiş Geçmiş En İyi Rock Müzikali’ seçtiği müzikalin sinema uyarlaması ise 2001 Sundance Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü kazanmıştı. 

John Cameron Mitchell’ın eserinin, Türkçe versiyonunun sahneleneceği müzikalin yönetmen koltuğunda Barış Arman oturuyor.

 

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