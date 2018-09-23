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Hediye paketlerinin içinden 29 kilo eroin çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, narkotik ekiplerince sürücüsü durdurulan cipte arama yapıldı

23 Eylül 2018 16:43

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, narkotik ekiplerince sürücüsü durdurulan cipte arama yapıldı. Aracın çeşitli yerlerine 56 hediye paketi içinde gizlenen, piyasa değeri 3 milyon lira olan 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Sürücü M.Ö. (30), gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda uygulama yaptı. Denetim kapsamında, şüphe üzerine cip sürücüsü durduruldu. Narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada; aracın çeşitli yerlerine 56 hediye paketi içinde gizlenen, 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Sürücü M.Ö. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddenin, Van\'dan İstanbul\'a götürüldüğü belirtildi.

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