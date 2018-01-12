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Hediye edilen telefonla polis adayı olan ikizini aradı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, şehit polis memuru Ali Demircioğlu'nun engelli oğlu Batuhan'a cep telefonu hediye etti

12 Ocak 2018 21:03

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, şehit polis memuru Ali Demircioğlu\'nun engelli oğlu Batuhan\'a cep telefonu hediye etti. Batuhan, ilk olarak İzmir\'de Polis Okulu\'nda okuyan ikizini arayarak görüntülü konuştu. 
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Karacabey Bölge Trafik Şube Müdürlüğü\'nde görevliyken 2016 Ocak ayında bir aracın çarpması sonucunda şehit olan polis memur Ali Demircioğlu\'nun eşi Selma ve ikiz çocuklarından engelli olan Batuhan\'ı, makamında kabul etti. Ziyarete Emniyet Müdürü\'nün eşi Fatma Ak da katıldı. Ak ailesi, şehidin engelli çocuğuna cep telefonu hediye etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Batuhan kendisine hediye edilen telefon ile İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olan ikizi Boğaçhan\'ı arayıp, görüntülü olarak konuştu. Bu sırada anne Selma Demircioğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
İl Emniyet Müdürü Osman Ak, \"Batuhan bizim kardeşimiz. Şehidimizin bize emaneti. İkiz kardeşi var. Şu anda İzmir\'de okuyor, polis olacak. Batuhan da güzel bir okulda eğitimini sürdürüyor. Kedisine okul sonrası iş yeri açacağız. Batuhan\'ın telefona olan ilgisini eşim annesini ziyaret ettiğinde öğrendik. Biz de kendisine telefon hediye ettik\" diye konuştu.

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