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Ekonomi

‘Hedge fonların üçte ikisi yok olacak’

George Soros: “Küresel finansal kriz hedge fon endüstrisinin (yüksek riskli yatırım fonları) mevcut büyüklüğünü en az üçte iki oranında azaltacak.”

29 Ekim 2008 02:00

Ünlü dolar milyarderi ve borsa spekülatörü George Soros, küresel finansal krizin hedge fon endüstrisinin (yüksek riskli yatırım fonları) mevcut büyüklüğünü en az üçte iki oranında azaltacağını söyledi.

Dünyanın ilk hedge fon yöneticilerinden ve en iyilerinden biri olarak bilinen Soros, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Hedge fon endüstrisi bir krizden geçiyor. Tahminime göre, bu endüstrinin büyüklüğü üçte iki ya da yarısı arasında bir yere kadar küçülecek" dedi.

Ekonominin istikrarı için düzenleyicilerin kredi piyasalarını denetlemesi gerektiğini vurgulayan Soros, "Para gibi krediyi de denetlemesiniz ve bu daha fazla denetleme gerektiriyor. Şüphesiz finans işleri geçmiş 25 yılda olduğu kadar karlı olmayacak" dedi.

IMF’nin yeni görevi: Merkezdeki fırtınaya karşı çevre ülkeleri korumak

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gelişen piyasaları korumak için harekete geçmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Soros, "IMF'nin şimdi yeni bir görevi var. IMF merkezdeki fırtınaya karşı çevre ülkeleri korumalı" dedi. Soros, bu açıklamasıyla ABD ve gelişmiş batılı ekonomilerin küresel kredi krizinin merkezinde olduğuna atıfta bulundu.

Soros, "ABD şimdi gerçekten çevre ülkeleri kapsayan sistemin istikrarı için uluslararası çabalara öncülük etmezse sanırım sistem devam etmeyecek" diye konuştu.

Mevcut Beyaz Saray yönetiminden böyle bir çaba beklemediğini söyleyen ve sadık bir Demokrat Parti destekçisi olan Soros, "Bu başkandan bunu yapmasını beklemiyorum, ancak gelecek başkandan bunu bekliyorum, aksi takdirde sistem sürmeyecek. Farklı bir sistem olacak ve ABD, bugün olduğu gibi etkili olmayacak" dedi.

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