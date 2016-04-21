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Ekonomi

Hedge fonlarda 7 yılın en büyük çıkışı

Yılın ilk üç ayında 15,1 milyar dolar çıkan hedge fonların toplam büyüklüğü 2,86 trilyon dolara düştü

21 Nisan 2016 13:45

Piyasalardaki istikrarsızlık, düşük kazanç ve yüksek komisyon ücretlerinin etkisiyle 2016’nın ilk çeyreğinde küresel hedge fonlardan 15,1 milyar dolarla son yedi yılın en yüksek net çıkışı yaşandı.

Hedge Fund Research verilerine göre, hedge fonlara küresel düzeyde yatırılan para yılın ilk üç ayında 2,86 trilyon dolara gerilerken, 2009'dan bu yana ilk kez üst üste iki çeyrek net çıkış yaşanmış oldu.

Piyasalarda yaşanan sert hareketler ilk çeyrekte pek çok şirketin zayıf performans kaydetmesine sebep oldu. Hedge fonların performansını ölçen endeks ilk çeyrekte yüzde 0,67 düştü.

Bir yandan da yatırımcıların komisyonlardan şikayetlerinin artması gelirlere büyük darbe vurdu. Yönetim için alınan yüzde 2'lik komisyonunun yanı sıra pek çok hedge fon kârlardan da yüzde 20 pay istiyor.

Zayıf getirileri için "aşırı yüksek ücret" ödemekten bıkan New York emeklilik sistemi 1,5 milyar dolar programını keserek, önemli hedge fonlarından parasını geri çekmişti.

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