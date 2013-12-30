Hedefteki yolsuzluk savcılarından suç duyurusu: Pervasızca bir karalama kampanyası yapılıyor

Arzu Yıldız/ Ankara

İstanbul’da 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonunun akabinde AKP’nin ve AKP’ye yakın medya kuruluşlarının hedefine oturan başsavcı vekilleri ve savcılar harekete geçti. Günlerdir aleyhlerinde çıkan haberlere sessiz kalan savcılar, Fikret Seçen, Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş , ‘iftira ve hakarete uğradıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Dört savcı aynı zamanda Akşam Gazetesinde yer alan “Derin operasyonun özel teşkilatı” başlıklı haberle ilgili gazeteye tekzip metni yolladılar. Savcılar, yaptıkları suç duyurusu dilekçesinde “ Bilinçli olarak haklarında bir karalama kampanyasının başlatıldığını, yapılan haberler ile belirli güçlerin odağı haline getirildiklerini, hedef gösterildiklerini” ifade ettiler. Dilekçede, haklarında çıkan haber ve yorumları da ilişkin de “ispatı olmayan ve olması dahi mümkün bulunmayan, tamamen asılsız, kamuoyunda küçük düşürme maksadını taşımaktadır” dediler. Dilekçede ayrıca “bu pervasızlıklı göstermektedir ki bundan sonrada hedef gösterilmeye devam edileceğiz ve bu karalama kampanyası asılsız iftira ve hakaretlerle suç işlemeye devam edecekleri anlaşılmaktadır” dediler.

Savcılardan tekzip metni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Ercan Şafak ve Fikret Seçen, Akşam gazetesindeki “Derin operasyonun özel teşkilatı" başlıklı haberine ilişkin tekzip metni de gönderdiler. Söz konusu soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş’ın TMK 10. maddesiyle yetkili olduğunu, Başsavcı vekili Oktay Erdoğan’a bağlı çalıştığını belirten başsavcı vekilleri, "kendilerinin söz konusu savcı ile hiçbir irtibatlarının olmadığını" belirttiler.

"İftira içeren iddialarla şahıslarının yıpratılmaya ve bir kısım odaklara hedef gösterilmeye çalışıldığını" belirten başsavcı vekilleri, şu ifadeleri kullandılar:

“Hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığımız soruşturmalarla ilgili bilgileri basına sızdırdığımız ve savcı Muammer Akkaş’ın hazırladığı basın bildirisinin tarafımızca hazırlandığı yönündeki iddia ve isnatlar tamamen uydurma, yalan ve asılsız olup, bu iddiaların asıl amacının şahıslarımızı karalamak ve kamuoyunda küçük düşürmeye yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Bu asılsız iddiaları kaleme alan kişilerin kendi hedeflerine ulaşmak ve kamuoyunu bu suretle yönlendirmek için, bundan sonra da her türlü iftira ve yalan haberi yayınlamaktan çekinmeyeceğini ortaya koymaktadır. Cumhuriyet Başsavcı vekili Ercan Şafak’ın fotoğrafı yerine başka bir savcının fotoğrafının yayınlanması dahil haberin alelacele yazıldığını, gerçek bilgiye dayanmadığını ve maksatlı olduğunu açıkça göstermektedir.” Savcılar iftira ve hakaret iddiasıyla yaptıkları suç duyurusunun yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebinde de bulundular.