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Spor

Hedefteki kaleci Sorensen

Galatasaray kaleci konusunda son noktayı koymak istiyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim Sorensen...

15 Temmuz 2008 03:00

Tempo24- Galatasaray kaleci transferinde yeni hedefini Thomas Sorensen olarak belirledi. Menajerlerinin ekstra para istemesi yüzünden Liverpool’da forma giyen Itandje’ye imza attıramayan sarı-kırmızılılar, Sorensen’in peşine düştü.

Itandje’nin transferini askıya alan yöneticiler, Aston Villa’da top koşturan 32 yaşındaki kalecinin menajeri Paul Stretford’la bugün Almanya’da bir araya gelecek.

Menajer Stretford’la yapılacak görüşmede bonservisi elinde olan Danimarkalı Sorensen’in transferiyle ilgili detaylar masaya yatırılacak. Taraflar anlaşma sağlarsa, Aston Villa’dan ayrılma kararı alan tecrübeli kaleciye resmi sözleşme imzalatılacak.


‘Mutluluk duyarım’
Milliyet’in ulaştığı Thomas Sorensen, Galatasaray forması giymeyi çok istediğini söyledi. Danimarkalı file bekçisi, “Menajerim yarın (bugün) Almanya’da Galatasaraylı yöneticilerle görüşecek. Başka kulüplerden de ciddi teklifler aldım, fakat anlama sağlanırsa Galatasaray’da oynamaktan mutluluk duyarım” dedi.

Sarı-kırmızılı takımı ve Türk futbolunu takip ettiğini de kaydeden başarılı kaleci, “Türk kulüplerinin ve Milli Takımın Avrupa’daki başarıları Galatasaray’a sıcak bakmamda etkili oldu. Transferim gerçekleşirse Türkiye’de başarılı olacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.


SORENSEN KİMDİR?
Yaşı: 32 (12.06.1976)
Ülkesi: Danimarka
Kulübü: Aston Villa
Boyu: 1.96
Kulüp kariyeri :
Sezon    Kulüp      Maç
1998-03  Sunderland  197
2003-08  Aston Villa    150

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