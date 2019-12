'Hedefler yüksek'

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Galatasaray'da bir çok şeyin Almanya'dakinden farklı olduğunu gördüğünü söyledi.





Hasan Doğan Akkademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikasyon Programı 2. döneminde bir konuşma yapan Skibbe, bu sezon başlayacak 13-14-15 yaş gruplarını kapsayacak Akademi Ligi'nde görev yapacak antrenörlere hitap etti.



''Galatasaray'daki bir çok şeyin Almanya'dakinden farklı olduğunu gördüm'' diyen Michael Skibbe, ''Her ülkenin kendine özgü özellikleri oluyor. Türkiye'nin de kendi durumuna göre farklı özellikleri bulunuyor. Türkiye'de de futbolun Almanya ve diğer ülkelerde olduğu gibi halk tarafından çok sevildiğini gördüm. Buradaki taraftarlar takımları için çok daha fazla üzülüyorlar ve daha fazla eziyeti göze alıyorlar'' ifadesini kullandı.



Türkiye'de her zaman ikinci adımın, birinci adımdan daha öncelikli olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, ''Beklenen ve konulan hedefler gerçeğe göre biraz yüksek oluyor. Genellikle (Biz bir şeye ulaşmak istiyoruz ve hedefliyoruz) denilmiyor. Bunun yerine (Biz bunu yapmak zorundayız) deniliyor. Bu aslında yanlış oluyor'' diye konuştu.



Türk oyuncular hakemle konuşuyor



Skibbe, bir soru üzerine Türk futbolunda en çok değiştirilmesi gereken şeyin, oyuncuların hakemle çok diyaloğa girmesi ve sakatlık anında yerde fazla kalınması olduğunu söyledi. Bu konuda İngiltere Premier Ligi'nin örnek alınabileceğini anlatan Skibbe, ''Orada hakemler sakatlık anlarında oyunu mümkün olduğu kadar devam ettiriyorlar ve oyuncular yerden çabuk kalkıyor. Oyuncuların hakemle diyaloğu da İngiltere'de az. Bu konudaki eğitime de gençlik aşamasında başlaması gerekir. Bu konuda benim takımımda da sıkıntılar var ve değiştirmemiz gerekiyor'' dedi.



Eksikliklerden dert yandı



Türk futbolundaki taktik sıkıntılarla ilgili bir soru üzerine Alman çalıştırıcı, Galatasaray'da yaşadıklarını anlattı. Skibbe, konuşmasında Türk futbolundaki oyuncu özelliklerinin farklılığını vurgularken, sakatlıklardan da yakınarak, şöyle konuştu: ''Galatasaray'da gözlemlediğim kadarıyla, top kaybedildiği zaman oyuncuların kendi sahalarına yerleşmesi biraz fazla uzun sürüyor. Bunun aynısını Galatasaray'ın genç takımlarında da gözlemliyorum. Ofansif ve defansif oyun arasındaki geçişlerin yeteri kadar hızlı olmadığını görüyorum. Ama aynı zamanda defansif oyundan ofansif oyuna geçişin ise iyi olduğunu düşünüyorum. Alman Ligi'nde bu daha dengeli. Bizim bunu değiştirmemiz ve iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Top kaybında anında ofanstan, defansa geçmeyi sağlamalıyız.



Takım içi organizasyonu açısından Galatasaray'da, Bayer Leverkusen'e göre daha fazla sıkıntı yaşadık. Ama her antrenör çalıştığı takımdaki oyunculara göre taktik ve sistem oluşturmalı. O yüzden Bayer Leverkusen'deki aynı taktiği oynatamam. Ama kendi futbol düşüncemi Galatasaray'da oynatmak ve en iyi sonucu almak da benim görevim. Kendi takımım açısından da en çok beni üzen; defansif bölgede çok oyuncumuzun eksik olması. Linderoth, Barış, Emre Güngör, Mehmet Topal gibi çok önemli oyuncuların sakat olması nedeniyle defansta iyi bir istikrar yakalamamız pek mümkün olmuyor. Bu defans bölgesindeki kaybı kapatması için diğer bölgelerdeki oyuncuların çok daha disiplinli olması gerekiyor ve onların işleri zorlaşıyor.''



Türk oyuncular daha teknik



Skibbe, Türkiye'de genç oyuncuların, Alman genç futbolculara göre daha teknik olduğunu söyledi. Teknik direktörlerin işlerini ne kadar iyi yaparsa, oyuncuların da gelişiminin o kadar iyi olacağını vurgulayan Alman çalıştırıcı, şöyle devam etti: ''Bu teknik adamlar için büyük bir sorumluluk. Genç Türk oyuncuları hareketlerde ve oyun tekniğinde çok iyiler. Genç Alman oyuncular ise fiziksel ve atletik bakımdan iyiler, ancak teknik açıdan Türk oyunculardan biraz daha zayıf olabilirler. Belki Türkiye'de biraz daha değişik bir sistem uygulanmalı. Alman sistemini birebir aynen Türkiye'de uygulamak doğru olmayabilir'' dedi.



Skibbe, Almanya'da 10 sene önce alt yapıya gereken önemin verilmeye başlandığını kaydederek, ''Son 10 senede Almanya'da gençlik gelişimi için çok önemli bir para ayrıldı. Çünkü, gençlik gelişiminde Hollanda ve Fransa'nın bizden daha ileri olduğunu gördük. Bu program sonrasında eskiden Alman milli takımına 25 yaşında gelen futbolcular, şimdi çok daha genç yaşta geliyorlar'' ifadesini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun gençlere önem vermesinin çok iyi olduğunu kaydeden genç teknik adam, Türk futbolunun bundan ileride büyük kar sağlayacağını dile getirdi.



Özil iyi eğitim aldığı için oynuyor



Skibbe, Almanya'da bu sezon yıldızı parlayan genç oyuncu Mesut Özil'in, alt yapıda iyi eğitim aldığı için Werder Bremen'de banko forma giyebildiğini söyledi. Mesut Özil'in bu kadar iyi olmasının nedenin, teknik direktörü Thomas Schaaf'ın iyi antrenör olması olduğunu düşünmediğini ileri süren Skibbe,''Bunun nedeni O'nun genç oyuncuları oynatma güveni duymasıdır. Bu güveni duymasının sebebi de Mesut'un daha önceden iyi bir eğitim aldığını bilmesidir'' diye konuştu.





Skibbe, yaptığı konuşmada, sezon başında Türkiye'ye tatilden geç gelen Lincoln gibi oyunculara tolerans gösterilmesi gerektiğini ima etti. Güney Amerika'dan gelen oyuncuların ülkelerinden uzakta oldukları için vatan hasreti yaşayabildiğine dikkat çeken Alman teknik adam, ''Bu tip oyuncular, bazen evine 5-6 oyuncu çağırdığı zaman problem olabiliyor. Halbuki kendi ülkesinden arkadaşları çağrıldığı zaman o kişi vatanını hatırlayabiliyor. Lincoln ile bunu konuştuk. Örneğin Brezilya'lı oyuncuların tatillerden dönüşü Almanya'da da Türkiye'de de sorun oluyor. Kış ve yaz tatillerini birkaç gün uzatmaya çalışıyorlar. Gerçekten bu oyuncuların evlerinde olduğu tek dönem bütün yıl boyunca tatiller. Örneğin Marcelinho ülkesine gittiğinde 10 gün içinde bütün arkadaşlarını göremiyor ve ülkesinde daha fazla kalmayı istiyor'' ifadesini kullandı.





Skibbe, toplantıda yaptığı konuşma sonrasında basın mensuplarının kendisinin Galatasaray'daki geleceği ile ilgili sorularını yanıtlamadı. Ülkesinden yeni dönen Skibbe, bu konuda bir şey söylemek istemediğini, yönetimle konuştuktan sonra, duruma göre bir basın toplantısı yapabileceğini ifade etti.





Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme Merkezi tarafından ''Türkiye Futbolu Kucaklıyor'' projesi kapsamında yapılan Hasan Doğan Akademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikasyon Programı 2. dönemine 127 kursiyer katılıyor. 17 Ekim Cuma günü sona erecek eğitim programı sonunda kursiyerler Hasan Doğan Akademi Ligi çalıştırıcısı sertifikası almaya hak kazanacak.