

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Del Bosque, şu andaki hedeflerinin Türkiye maçları ve gruptan çıkmayı garantilemek olduğunu söyledi.





İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Vicente Del Bosque, 2-0 kazandıkları İngiltere maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hedefimiz Türkiye maçları ve gruptan çıkmayı garantilemek" dedi.



Avrupa Şampiyonası'nın ardından Luis Aragones'in yerine İspanya'nın teknik dirketörlüğüne getirilen ve 7 maçta 7 galibiyet alarak milli takım tarihinde en iyi başlangıç yapan teknik direktör olan Del Bosque, İngiltere karşısında İspanya'ya oynattığı futbolla da beğeni topladı. İspanyol teknik adam, "göğsümüzü kabartmayacağız" derken, hedefe ulaşmak için adım adım ilerleyeceklerini, Dünya Kupası'na kalmayı garanti etmeleri için Türkiye maçlarını kazanmaları gerektiğini söyledi. İspanya gelecek 2 maçını da kazanması halinde Del Bosque, Luis Aragones'in elinde olan arka arkaya 9 maçı kazanma rekorunu egale etmiş olacak.



Bu arada, İngiltere karşısında güzel futbolla alınan 2-0'lık galibiyet İspanyol basınında "Avrupa'nın Brezilyası", "Frensiz bir şampiyon", "Yenilmez donanma", "İspanya, düne kadar yenilgiyi bilmeyen Capello'nun gücünü kırıyor", "İspanya, Sevilla'da sanat sergiliyor" başlıklarıyla verildi. Sahanın en iyisi olarak gösterilen Xabi Alons için "İngilizlere ders verdi" yorumu yapılırken, 63. dakikada Fernando Torres'in yerine oyuna girerek 82. dakikada İspanya'nın 2. golünü atan 23 yaşındaki Fernando Llorente'nin, Daniel Güiza'nın önünde milli takımda 3. forvet olmayı garantilediği savunuldu.

