Hedefimiz şampiyonluk

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Kurtuluş, gereken puanları toplayıp ikinci yarıyı kayıpsız atlatmak istediklerini ve her zamanki gibi hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Kurtuluş, ligin ilk yarısındaki derbi maçları kazanamadıkları için ligin zirvesinde yer alamadıklarını söyledi.



Serdar Kurtuluş, BJK TV'de yer alan röportajında, puan kayıplarını genelde derbi maçlarda yaşadıklarını ifade ederek, ''Bunun nedeni iki maçta da 10 kişi kalmamızdı. Ben buna bağlıyorum, çünkü 10 kişi kalmadan önce takımımız gayet iyi mücadele ediyordu ve deplasmanda da olsa puan alabilirdik diye düşünüyorum. Ama henüz her şey bitmiş değil. Altı puanlık bir fark var. Lig uzun bir maraton. Gereken puanları toplayıp, ikinci yarıyı kayıpsız atlatmak istiyoruz. Her zamanki gibi hedefimiz şampiyonluktur'' diye konuştu.



Ligin ikinci yarısında derbi maçları BJK İnönü Stadı'nda oynayacak olmalarının kendileri için avantaj oluşturduğunu ifade eden Serdar Kurtuluş, ''Eğer diğer maçlarda puan kaybı yaşamazsak ve içerdeki derbi maçlardan puan kazanırsak ligi üst sırada bitiririz diye düşünüyorum. Bu bizim için bir avantaj. Ama her maça aynı ciddiyetle, aynı konsantreyle çıkarsak, her maçtan üç puanla ayrılırsak bunu kolayca başarabiliriz'' dedi.



SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ



Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğe gelişinin ardından sistem değişikliğine gidildiğinin belirtilip, bu nedenle zorluk yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine Serdar, ''Ertuğrul Sağlam zamanında takım 4'lü bir savunma oynuyordu. Mustafa Denizli gelince 3'lü bir savunma, 5'li bir orta saha, 3'lü bir forvet gibi oynamaya başladık. Zaman zaman oyun içinde sistem değişebiliyor. 3'lü savunma oynarken bazen 5'li savunmaya geçebiliyorsun. Atağa çıktığında kanatlardan destek verebiliyorsun. Buradaki en önemli görevi kanatlar üstleniyor. Hem ofans yönünden hem defans yönünden oldukça dinamik olması lazım. Yani her futbolcu gibi sistemin başında ilk başlarda zorluk çektik ama şu an hiçbir zorluk kalmadı. Gayet güzel gidiyor'' şeklinde konuştu.



''ESKİ FORMUMU İNŞALLAH YENİDEN GERİ KAZANACAĞIM''



Ligin ilk yarısında oynadıkları ve namağlup unvanını yitirdikleri Kayserispor maçına da değinen Serdar Kurtuluş, ''Yediğimiz golde de benim büyük bir hatam vardı. Ben bunu kabul ediyorum. Gerçekten o golden sonra kaç gün gözüme uyku girmedi. Gerçekten büyük bir hata yapmıştım ve ligde ilk mağlubiyetimizi almıştık. Neticesinde 6-7 hafta formamdan uzak kaldım. Son oynadığımız iki Türkiye Kupası maçında hocam bana yeniden şans verdi. Ben de gereken mücadeleyi yaptım. Biraz maç kondisyonu eksiğim var, bunu kapatmaya çalışıyorum. Böyle devam ederse eski formumu inşallah yeniden geri kazanacağım'' diyerek sözlerini tamamladı.