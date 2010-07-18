T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedeflerinin koalisyonsuz, tek başına iktidar olduğunu söyledi.

Geceyi Bursa’da geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu sabah kahvaltı için otel yerine merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Osmanlı köyü Cumalıkızık’ı tercih etti. Bozulmamış tarihi dokusu, ahşap evlerinin yanı sıra, köylü kadınların ürettiği organik meyvelerden yapılan reçelleriyle ünlü Cumalıkızık’taki Konak Restoran’da gözleme, ahududu, böğürtlen ve dut reçeliyle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erzincan’ın Tercan İlçesi’nde dün akşam polis aracına PKK'lı teröristlerin saldırısıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Çatışmalar devam ediyor. Başbakanın artık bunu sorgulaması gerekir. Sıfır terörle aldığı ülkeyi hangi noktaya getirdiğini görmesi lazım” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ‘Okyanus ötesi senaristlerinin CHP- AKP koalisyonu adımını attığı’ değerlendirilmesiyle ilgili soruya karşılık da Kılıçdaroğlu, “Devlet Bahçeli hangi duyumlara göre böyle bir açıklama yaptı bilemiyorum. Bizim hedefimiz koalisyonsuz tek başına iktidar olmak” diye konuştu.

‘AKP korsan afiş kullandı’

Kemal Kılıçdaroğlu, referandum kampanyası izlenimleri ve halkın tavrı ile ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Halk sağduyulu hareket ediyor. AKP yolun başında korsan afiş kullanmaya başladı. Afişlerde ‘evet’ diyen insanların olduğu söylenerek Ankara’nın her yerine asıldı. Sabancı ailesi buna itiraz etmese, bu afişler billboardlarda kalmaya devam edecekti. ‘Hayır’ oyuna karşı yürütülen korsan uygulamaya AKP sesini çıkarmadı. Yasadışı iş yapılmasına göz yumdu. Bu korsan işin bir parçası da AKP’dir.”



Yaşlı kadın terazi hediye etti

Kahvaltıdan sonra köyü gezen Kılıçdaroğlu vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezi sırasında Hatice Dal adındaki Cumalıkızıklı yaşlı bir kadın elindeki teraziyi göstererek, “Bu adaletin terazidir” dedi ve “Şimdi yerini buldu” diyerek Kılıçdaroğlu’a hediye etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Bursa’nın Mudanya, Kestel, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde partisince düzenlenecek programlara katılacak.