Hedefi, Anadolu'dan şampiyon çıkartmak

Sivasspor gerçeğini tarihe altın harflerle yazdırdı. Yiğidolar'la birlikte geçirdiği 7 yılda mütevazi kimliğiyle futbolseverlerin ve Kırmızı-Beyazlı camianın gönlünde taht kurdu.



"Anadolu'dan bir takım şampiyon olacak." dediğinde ona dudak bükenler, geride kalan son iki sezonda cesaretine hayran kaldı. Kimileri onun ince esprilerini farklı noktalara çekse de çoğunluk açıksözlülüğüne alkış tuttu. Lafı ağzında lokma etmedi, beyninden geçenleri de bir an olsun düşünmeden kelimelere döktü. Namı diğer 'Asker Bülent'ten söz ediyoruz.



Antalyaspor maçının ardından Sivasspor'daki teknik direktörlük görevinden istifa eden genç çalıştırıcının, Zaman Gazetesi'ndeki söyleşisi:



Sivasspor'da neler oldu, niye istifa ettiniz?



Sezon başı planlamamızda sakatlıkları göz önüne almamıştık. Kampa gittiğimizde Petkoviç, Abdurrahman, Sedat, Onur, Sezer, Erman Kılıç ve Mehmet Yıldız gibi çok önemli futbolcuların sakatlıkları takım kurgusunu etkiledi. Bilica ve Tum gibi iki önemli arkadaşımızı da kaybettik. Sivas'a gelen yabancılar türlü bahanelerle geri döndüler. Bunların neticesinde elimizde malzeme yetersizliği oldu.



Sakatların düzeleceğini umarak oynadığımız hazırlık maçlarında uğradığımız mağlubiyetler, demoralize olmamıza ve yıpranmamıza yol açtı. En son Antalyaspor maçı öncesinde başkanıma, "Başkanım, bu karşılaşmada galip gelerek bırakacağım. Bundan sonra gelen hoca kazanmaya geçmiş, ivmesi yükselmeye başlayan takımla daha güzel günlere gider." dedim. Sivasspor'un önünü açmak adına Antalyaspor galibiyetinden sonra takımı bıraktım.



Takımınız iki sene üst üste şampiyonluğa oynadı. Sizce zafer niye gelmedi?



Şampiyon olmanızı, bütçeniz, kadronuzdaki üst seviyedeki yetenekler ve tecrübe gibi faktörler belirliyor. Bizim birçok futbolcumuzun tecrübesizliği ve sakatlıklar sonucu oluşan kaos, final maçlarında performans sergilememizi hep engelledi. Böyle olunca da şampiyonluk elimizden kaçtı. Yoksa takımımız, gerek taktiksel gerekse antrenman metotları yönünden şampiyonluğu hak edecek birçok süreci başarıyla geçmişti. Ama kadro eksikliği handikap oldu.



Ligde çıtayı yüksek tuttunuz. Bu, sizin ve Sivas-spor için handikaba yol açtı mı?



Bülent Uygun'un olduğu yerde hedefler hep en üsttür, en zirvedir. Allah bana başarmayı nasip ettiği sürece her daim zirveye çıkmayı amaçladım. Başarmak için var gücümle çalıştım. Hedefin yükseğe konulması, takıma ve şehre büyük ivme kazandırdı. Elbet bunun acısını çektiğimiz de oldu zaman zaman.



Taraftardan yeterli desteği gördünüz mü?



Sivas taraftarları inanılmaz derecede misafirperver. İki sezon önceki şampiyonluk maçında bile rakibimiz Galatasaray'ı çiçeklerle karşıladılar. Geçen yıl da Beşiktaş'la oynadığımız karşılaşmada aynı sevgiyi gösterdiler. Bize dualarıyla her zaman destek oldular, takımlarının yanında yer aldılar. Hepsi muhteşemdi. 7'den 70'e hepsine teşekkür ederim.



Futbolcularınız, son Antalyaspor maçında size sarıldı. Sevgi ortamını özetler misiniz?



Soyunma odasında ağlayan futbolcular, tribünde ağlayan taraftarlar vardı. Oyuncularımın yatırımlarına kadar her şeyiyle yakından ilgilendim. Ölene kadar futbolcularımla hep dost olarak kalacağız.



Buruk mu ayrıldınız?



Kesinlikle hayır. Sadece ayrılırken bir iki kişiye kalbim kırıldı. Dualarını ve desteklerini eksik etmediler. Bu yolda hep beraber yürüdük. Taraftarın benim gönlümde hep ayrı bir yeri olacaktır. Onları hiçbir zaman unutmayacağım.



Sivasspor'da farklı dinlere mensup futbolcuları kaynaştırdınız. Onlar için ibadet yerleri yaptınız. Futbolumuza sevgi ve hoşgörü ne zaman hakim olacak?



O süreç yavaş yavaş işliyor. Hıristiyan bir futbolcu saha ortasında istavroz çıkartabiliyor, Yahudi bir oyuncu dinî bayramında orucunu tutup o gün idman yapmayabiliyor. Yüzde 90'ı Müslüman olan ülkemizde futbolcularımızın dinî vecibelerini yerine getirdikleri için yargılanmalarını garipsiyorum.



Hedefinizin Anadolu'dan bir takımı şampiyonluğa taşımak olduğunu biliyoruz. Bunun için neler yapacaksınız?



Anadolu'dan bir takımı şampiyon yapmak için tüm unsurların bir araya gelmesi lazım. Sizin bindiğiniz gemide hep meltem rüzgârları essin diye beklerseniz hataya düşersiniz. Çünkü lodos, poyraz, her şeyle karşılaşacaksınız hayatınız boyunca. Gemideki dostlarınızla birlikte hedefe varabilmek için kenetlenmek zorundasınız.



Yönetiminden taraftarına, futbolcusundan teknik heyetine kadar her şeyin dört dörtlük olması gerekir. Ben idman bilgilerimize, 20 yıllık futbolculuk kariyerimle sahada uygulayıcı oldum. Bir alim kadar çok okuyup, bir arifin verdiği hayat tecrübesini birleştirip Bülent Uygun'un kendi antrenman metotlarını kullandım. Başarıya baktığımda doğruları yaptığımı düşünüyorum. Bunda birçok kişinin emeği vardı.



Bu düşünce tarzımda mutlaka bir gün Anadolu'dan bir takımı şampiyon yapacağım. Elbet eksikliklerim de var. Büyük kulüplerimize herhangi bir şekilde laf söylenmemesi gerektiğini daha iyi anladım. Ancak herkesin seni sevmesini bekleyemezsin. Sen öyle bir başarı elde ediyorsun ki, adam istemiyor. Anadolu'nun yüzde 70'i bizim başarımızı istese dahi bazıları istemiyor.



Vedanız çok duygusal oldu. Bir gün yeniden Sivasspor'a döner misiniz?



Sivasspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için istifa ettim. Yeniden döneceğim diye bir kaide yok. Teknik direktörler her zaman hedef tahtasındadır. Takıma zarar verdiğimizi anladığımız anda giyotini kendimiz çekebilmemiz gerekiyordu. Biz de bunu yaptık.



"Eski futbolculara huzurevi", yeni tesisler gibi birçok projeye imza attınız. Camiadan destek aldınız mı?



Futbol Federasyonu Başkanı'mız Sayın Mahmut Özgener, bu konuda çok hassas davrandı. Bu projelerin 2-3 yılda hayata geçirileceğini umut ediyorum. Bir diğer husus da tesisler açısından fakir olmamız. Eğer Ankaraspor'un tesisleri, Türk Milli Takımı'nın tesislerinden daha güzelse büyüklerimizin bir şeyleri düşünmesi gerekiyor. Altyapı çok önemli. Ancak yetersiz destek, gençlerimizin heba olmasına yol açıyor.



Anadolu kulüplerinin en büyük sorunu maddiyat. Bu sıkıntıları aşmak için ne yapmalılar?



Erzurumspor, Sakarya, Kocaeli, Yozgat, Zonguldak ve Göztepe... Hepsi yanlış yönetiliyor. Dolayısıyla Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı tarih her zaman gururla anacaktır.



Fatih Terim istifa etti. Sizce Milli Takım'ın yeni hocası yerli mi, yabancı mı olmalı?



Öncelikle bana göre Fatih Terim'in Milli Takım'ın başına döndürülmesi gerekir. Türkiye'deki bütün güzel başarıların altında Terim'in imzası vardır. Çok köklü değişiklikler gerekiyor. 14 bin yerli teknik direktöre sahip olan bir ülkede yabancı hoca düşünüyoruz. Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, Erdoğan Arıca ve Giray Bulak hocalarımız hiçe sayılıyor.



Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucu ne olur?



Derbilerin hiçbir zaman favorisi olmadı. Ancak Kadıköy'de olduğu için Fenerbahçe bir adım önde görünüyor. Galatasaray'ın mağlubiyeti onlar için kaos olur. Bana göre tipik bir beraberlik maçı.



Yeni dönemdeki hedefleriniz neler? Bugünlerde size ulaşan ciddi bir teklif var mı?



İsmimiz iyi takımlarla anılıyor. Bu mutluluk verici. Şu ana kadar hiçbir kulüple görüşmedim. Başında hocası bulunan bir takımla temasa geçmem. Allah nasip ederse yönetim ve taraftarıyla uyum sağlayabileceğim, hayal ettiklerimi gerçekleştirebileceğim bir takımla anlaşırım. Olmazsa sezon sonunu bekleyip, bir ekibin başına geçeceğim. En büyük hayalim, Anadolu'dan şampiyon çıkarmak. Bir takımla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak, Milli Takım'la, Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etmek var. Bunları başarmak için var gücümle çalışıyorum. İnşallah Allah, bana bunları gerçekleştireceğim bir takıma gitmeyi nasip etsin.



Şu an İngiltere'ye gidiyorum. Onların antrenman metotlarını değerlendirip yabancı portföyümü geliştirmeyi amaçlıyorum. Bu süre zarfı içinde düşündüklerimi gerçekleştireceğim bir takım olursa anlaşma yapacağım.