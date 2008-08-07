Hedef Selimiye Kışlası

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'nin ek hizmet binasının önündeki çöplükte saat 09.25'te bir patlama meydana geldi. Patlamaya havan topu mermilerinin neden olduğu açıklandı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra daha çarpıcı bir açıklama geldi. Patlamalar tesadüfen değil bizzat havan atışıydı. Üstelik bir kere değil tam 4 havan atışı... Şok eden bu bilgiden sonra gözler havan mermilerinin patladığı belediye ek tesislerinin 500 metre ilerisindeki 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Selimiye Kışlası'na çevrildi. Sızan bilgilere göre havan atışlarının asıl hedefi belediye binası değil Selimiye Kışlası'ydı.

Selimiye'de bulunan ek hizmet binasının önündeki çöp bidonunun arka kısmında, saat 09.25 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi çok hafif yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerinden motosikletle kaçtığı öne sürülen biri kadın 2 kişi aranıyor. Büyük panik yaşanan bina tümüyle boşaltıldı.



3 PATLAMA OLDU



Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır, belediyenin Selimiye'deki ek hizmet binası yakınında 3 patlama meydana geldiğini belirterek, patlamaların ikisinin Karacaahmet Mezarlığı, birinin de çöp kamyonunun içinde olduğunu bildirdi.

Çakır, patlamaların belediyenin Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yer aldığı Selimiye'deki hizmet binasının yakınında olduğunu kaydetti.

“Bana ulaşan bilgilere göre 3 adet patlama olmuş. 2'si binanın yakınındaki Karacaahmet Mezarlığı'nın içinde, biri ise park alanında bulunan çöp kamyonunda meydana gelmiş” diyen Çakır, park alanındaki araçlarda önemli bir hasarın meydana gelmediğini, binanında sadece bir camının çatladığını kendisine ilettiklerini söyledi.

Çakır, emniyet güçlerinin, patlamaya neyin neden olduğuna ilişkin araştırmasını sürdürdüğünü de ifade ederek, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.



EMNİYET MÜDÜRÜ: ARAŞTIRMAMIZ DEVAM EDİYOR



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Üsküdar'daki patlamaların ardından olay yerine gelerek incelemeler de bulundu. Cerrah inceleme sonrası yaptığı açıklamada patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti.

3 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten cerrah, "Patlama çöp kamyonunda olmuş. Patlama çöplerden mi yoksa konulmuş bir maddeden mi araştırma devam ediyor" diye konuştu.

Cerrah'ın açıklamasının ardından, patlamaya bomba değil, çöp kamyonuna atılan havan topu mermilerinin sebeb olduğu açıklandı. Polis yaptığı incelemede olay yerinde 4 havan mermisine ait boş kovanlar buldu.



ERDOĞAN, CERRAH'LA GÖRÜŞTÜ



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı kabul etti.

Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Emniyet Mahallesi'neki konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Cerrah, görüşmenin ardından çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı.



1 . ORDU KOMUTANLIĞI HAVAN KOVANLARININ BULUNDUĞU YERE 500 METRE



Üsküdar'daki patlamalarla ilgili Karacahmet mezarlığında araştırmalarını sürdüren polis toplam 4 tane boş havan kovanı buldu. Kovanların üç'ünün mezarlık içinde diğerinin ise belediye tesisinde bulunduğu öğrenildi.

Bu arada bölgede en önemli nokta 1. Ordu Komutanlığı binası olarak görünüyor. boş kovanların bulunduğu alanla bina arasında yaklaşık 500 metre mesafe var



