Hedef gözeterek gaz fişeği atışıyla vatandaşı yaralayan polis hakkında 'daimi arama' kararı çıkardıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi eylemleri sırasında gaz tüfeği ile zor kullanma sınırlarını aşan ve hedef gözeterek ateş ederek Perihan Deniz’i yaralayan polis memurunun kimliğinin tespit edilememesi üzerine “daimi arama kararı” verdi. Karara göre polis memuru suçla ilgili zamanaşımı süresinin dolacağı 1 Haziran 2021’e kadar aranacak.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Perihan Deniz, 1 Haziran 2013’de Taksim Meydanı’nda polisin attığı gaz fişeği ile yaralandı. Deniz, 7 Haziran’da savcılığa verdiği dilekçede “olaylar sırasında Atatürk Kültür Merkezi önünde ‘Biz kazandık’ dediği için orada bulunan bir polisin elindeki silahı kendiğine doğru tutup ateşlediğini, polisten şikâyetçi olduğunu” belirtti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 6 Haziran 2013 tarihli raporunca Perihan Deniz’in vücudundaki yarasının yerleşim yeri ve yara özellikleri dikkate alındığında atışın doğrudan hedef gözetilerek yapılan bir atış özelliği gösterdiği belirtildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 18 Temmuz 2013 tarihli raporunda da Deniz’in “basit tıbbi müdahale ile giderilmez şekilde yaralandığı” belirtildi.

Soruşturma kapsamında savcılığın sorularına yanıt gönderen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gösterinin yasadışı olduğunu, toplanan grupların şiddet içeren davranışlarda bulunduklarını ve bunun görüntülerle sabit olduğunu savundu.

Polis sınırı aştı

Savcılığın bu yazışmalardan sonra verdiği kararda, şikâyetçinin de içinde bulunduğu gösterinin barışçıl nitelik taşımadığı savunularak “Ancak raporlar ve müştekinin beyanı dikkate alındığında kimliği tespit edilemeyen polis memurunun zor kullanma yetkisindeki sınırı aşarak gaz tüfeğini yasaya uygun bir şekilde kullanmadığı ve doğrudan müştekiye yönelterek kullandığı, bunun sonucu müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı” belirtildi ve şüpheli için arama kararı verdi.