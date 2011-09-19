-Hedef dünya kupası TRABZON (A.A) - 19.09.2011 - Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Paulo Henrique, Trabzonspor Dergisi'nin Eylül ayı sayısında verdiği röportajda, futbol kariyerini ve Trabzonspor'u tercih etmesindeki sebeplerini anlattı. Henrique, ''Kişisel olarak kendime koyduğum en büyük hedef ise Dünya Kupası'nda forma giymek. Ayrıca günün birinde olursa İnter'de top koşturmak'' dedi. Profesyonel futbol kariyerine başladığı günden bu yana çok ilginç olaylar yaşadığını belirten Henrique, ''Fakat şunu samimiyetle söylemeliyim ki şimdiye kadar yaşadığım en ilginç şey, Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde katılmamız oldu. Tam bir duygu karmaşası yaşadım. Çok stresli ve önemli bir maça hazırlanırken hiç beklemediğimiz bir anda çok iyi bir haber aldık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı öğrenmek bir taraftan ilginç bir taraftan da sevindirici bir gelişmeydi'' ifadelerini kullandı. Golcü oyuncu, maç içerisinde pas ve şut tercihlerini takımın ortak faydasına en yüksek katkıyı yapacak şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını vurgulayarak, ''Sonuç ne olursa olsun ayakta kalmaya çalışıyorum. Ben tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum. Oyunun hiçbir anında bunun dışına çıkmam'' dedi.