T24 LogoT24 Logo
Spor

Hedef dünya kupası TRABZON (A.A)

19 Eylül 2011 14:01

-Hedef dünya kupası TRABZON (A.A) - 19.09.2011 - Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Paulo Henrique, Trabzonspor Dergisi'nin Eylül ayı sayısında verdiği röportajda, futbol kariyerini ve Trabzonspor'u tercih etmesindeki sebeplerini anlattı. Henrique, ''Kişisel olarak kendime koyduğum en büyük hedef ise Dünya Kupası'nda forma giymek. Ayrıca günün birinde olursa İnter'de top koşturmak'' dedi. Profesyonel futbol kariyerine başladığı günden bu yana çok ilginç olaylar yaşadığını belirten Henrique, ''Fakat şunu samimiyetle söylemeliyim ki şimdiye kadar yaşadığım en ilginç şey, Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde katılmamız oldu. Tam bir duygu karmaşası yaşadım. Çok stresli ve önemli bir maça hazırlanırken hiç beklemediğimiz bir anda çok iyi bir haber aldık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı öğrenmek bir taraftan ilginç bir taraftan da sevindirici bir gelişmeydi'' ifadelerini kullandı. Golcü oyuncu, maç içerisinde pas ve şut tercihlerini takımın ortak faydasına en yüksek katkıyı yapacak şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını vurgulayarak, ''Sonuç ne olursa olsun ayakta kalmaya çalışıyorum. Ben tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum. Oyunun hiçbir anında bunun dışına çıkmam'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24