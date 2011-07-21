-HEDEF 4 YILDA 26 BİN 500 KİLOMETRE YOL ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Yıl sonu yatırım harcamasında ek ödeneklerle 12 milyar 500 milyon liraya ulaşmayı hedefleyen Karayolları Genel Müdürlüğü, 2015'e kadar bölünmüş yolların yanı sıra milyarlarca liralık YİD projelerini de hayata geçirecek. Kurum, 23 bin 823 kilometre bölünmüş, 2 bin 677 kilometre otoyol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 2015'e kadar 26 bin 500 kilometreye ulaştıracak. Aralarında Ankara-Samsun, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir, Ankara-İzmir, Şanlıurfa-Habur Otoyolu ve Diyarbakır bağlantısının da yer aldığı YİD projelerini de bu süre zarfında ihale edecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, bütçeden finanse edilen Kemerhisar-Pozantı, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Aydın ve Bursa çevre yolu gibi otoyol projelerinin yanı sıra Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Gebze-Bursa arası ile İzmir-Manisa devlet yolu Sabuncubeli Tüneli'nin 4 yılda tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Sabuncubeli Tüneli için yapılan YİD ihalesinde en uygun teklifi 12 yıl 11 ay 11 gün ile Koçoğlu-Makinsan konsorsiyumunun verdiğini, ihalenin bu ortak girişime verilmesine yönelik kararın Ulaştırma Bakanlığınca onaylanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağını belirten Turhan, toplam maliyeti 115 milyon TL olarak belirlenen tünelin yapım süresinin 3 yıl olduğunu ancak firmanın bir an önce işletmeye geçebilmek için daha kısa sürede çalışmaları tamamlayacağını dile getirdi. -''DEV'' YİD PROJELERİ- Cahit Turhan, bütçeden kaynak aktarmadan YİD modeli ihale ederek birçok projeye imza atmayı hedeflediklerini de ifade etti. Bu kapsamda 4 yıl içerisinde YİD modeli ile ihale etmeyi planladıkları projeleri ise şöyle sıraladı: ''-Kuzey Marmara Otoyolu (Boğaz'a üçüncü köprü dahil) -Ankara-Niğde Otoyolu, -Ankara-Samsun Otoyolu, -Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu, -Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu (Çanakkale Boğaz geçişi köprüsü dahil) -Ankara-İzmir Otoyolu, -Sivrihisar-Bursa Otoyolu, -Şanlıurfa-Habur Otoyolu ve Diyarbakır bağlantısı, -Afyonkarahisar-Antalya Otoyolu.'' Turhan, Bozöyük-Afyonkarahisar, Ayfonkarahisar-Niğde, Niğde-Zonguldak, Alanya-Mersin, Delice-Sivas, Nevşehir-Diyarbakır, Sivas-Malatya, Trabzon-Malatya, Şanlıurfa-Akçakale, Rize-Diyarbakır, Pasinler-Türkgözü otoyolu projelerinin de 2035 yılına kadar YİD modeliyle hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti. -''KUZEY-GÜNEY AKSLARINDA TÜNEL VE VİYADÜKLER KALDI''- Turhan, Akdeniz ve Karadeniz limanlarını sınır kapılarına ve birbirlerine, ayrıca Orta Anadolu ile GAP'a yüksek standartlı yollarla bağlayacak kuzey-güney koridorlarının ise 18 güzergahtan oluştuğunu kaydetti. Toplam 12 bin kilometre uzunluğundaki bu aksların 8 bin kilometresini tamamladıklarını bildiren Turhan, bu güzergahların 2 bin kilometresinde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Turhan, ''Kalan 2 bin kilometrenin projelendirilme çalışmaları sürüyor. Özellikle Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki kesimler arazinin dağlık olması sebebiyle geç kalan kesimler. Orta Anadolu, Ege, Marmara ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki kesimler büyük ölçüde tamamlandı. Kalan kısımlarda özellikle tünel ve viyadük yapılması gereken yerlerde daha çok zaman gerekiyor'' diye konuştu. Turhan, bu çerçevede inşa edilmesi planlanan kuzey-güney akslarını şöyle sıraladı: ''Edirne-Muğla, Aziziye Sınır Karakolu-Antalya, Karasu-Antalya, Afyonkarahisar-Antalya, Zonguldak-Mersin, Bartın-Gerede, İnebolu-Manavgat, Kırıkkale-Mersin, Sinop-Mersin, Samsun-Kırıkkale, Ünye-Adana-Karataş, Ordu-Sivas-İskenderun, Giresun-Kilis, Trabzon-Mardin, Rize-Mardin, Artvin-Erzurum, Ağrı-Şırnak ve Kars-Iğdır-Van-Hakkari.''