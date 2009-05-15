Hedef 3 yıl üst üste şampiyonluk



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek haftaki kongrede kulüp başkanlığına yeniden aday olduğunu, tekrar seçilmeleri halinde 3 yıl üst üste şampiyonluk kazanmayı hedeflediklerini söyledi.



Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, medya kuruluşlarının spor ve ekonomi servisleri müdürleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.



Yıldırım, kongrede yeniden aday olacağını açıkladığı toplantıda, geride bıraktığı 11 yılda yönetim kurulu ile birlikte yaptığı icraatları aktararak, devam eden yatırımlar ve yeni projeler hakkında da bilgi verdi.



Aziz Yıldırım, toplantının soru-cevap bölümünde, önümüzdeki kongrede göreve tekrar seçilmeleri halinde hedeflerinin 3 yıl üst üste şampiyonluk olduğunu, Fortis Türkiye Kupası'nda da yarışmanın içinde olacaklarını söyledi.



Teknik direktör Luis Aragones ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım, ''Aragones ile 2 yıllık sözleşmemiz var. Sezon sonunda görev başında olan yönetim kurulu durum değerlendirmesi yapacak. Ona göre kararını verecektir'' dedi.



10 yıllık yönetimleri döneminde Fenerbahçe'de istikrarı oluşturduklarını, aynı zamanda diğer kulüplerden farklı olarak da kurumsallaştıklarını ifade eden Aziz Yıldırım, bir soru üzerine şunları söyledi:



''Yönetici hem ekonomiden hem spor yöneticiliğinden anlamalı. İkisini anlamayan birisinin spor kulüplerinde başarılı olması mümkün değil. Çünkü ben Türkiye'de kulübün başına üst düzey yönetici (CEO) getiren ilk kulüp başkanıyım. Ancak, göreve getirdiğim arkadaşımız 3-4 ay zor dayandı ve sonunda bana gelerek, kulüplerde bu işin CEO'sunun kulüp başkanı olduğunu, aksi takdirde başarının gelmeyeceğini bildirerek, affını istedi. Çünkü ekonomiyle spor kulüplerinin yönetimi çok farklı. Seçilenlerin olduğu bir yerde profesyonel anlamda yönetim de başarı çok zorlaşıyor.''





'EKONOMİK AÇIDAN ONLAR GİBİ GÜÇLÜ OLURSAK'





Yıldırım, başarı çıtasının Avrupa'daki takımlara yetişmesi için önce kulüp bütçelerinin onlarla eşdeğer olması gerektiğini ifade ederek, ''Eğer bizler de ekonomik açıdan onlar gibi güçlü olursak, istediğimiz her oyuncuyu transfer edebiliriz. O zaman istemesek dahi Avrupa'da başarı kendiliğinden gelecektir. Bu kriterlere en yakın kulüp de biziz'' diye konuştu.



Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3 yıllık dönemde yatırımlarının hızla devam edeceğini kaydeden başkan Yıldırım, şöyle devam etti:



''Yatırımları kulüp olarak yapıyoruz. Kendi kaynaklarımızın yetmediği yerde kredi yerine işadamlarımızdan destek alıyoruz. Önümüzdeki yılın Şampiyonlar Ligi gelirlerinin bütçemizdeki eksikliğini de yine yaratacağımız başka kaynaklardan sağlayarak denk bütçe oluşturmaya özen göstereceğiz.''



Aziz Yıldırım, Galatasaraylı olduğunu belirten bir gazetecinin, ''UEFA Kupası'nı bir türlü alamadınız'' şeklindeki sözlerine karşılık, ''Yanlış anlaşılmasın, ama kulüp elden gidiyor'' diyerek güldü.



Yıldırım, bir soru üzerine de kulüp tüzüğünün açık olduğunu, isteyen üyelerin başkan adayı olabileceğini, kendisinin de tüzüğün verdiği yetkiyle bugüne kadar adaylığını açıklamadığını söyledi.



Bir gazetecinin transferle ilgili sorusuna Aziz Yıldırım, ''Seçilecek yönetimin mutlaka bunu değerlendireceğini ve yıldız transferi yapacağını düşünüyorum'' karşılığını verdi.





'BAŞARI İÇİN SAVAŞAN OYUNCULAR ALACAĞIZ'





Aziz Yıldırım, ''Başarı için saha içinde savaşan oyuncular alacağız'' sözü üzerine bir gazetecinin, ''Savaşan kelimesi yerine başka bir şey kullanabilir misiniz'' demesi üzerine, ''O zaman sahada rakibini öpen oyuncu'' diyerek espri yaptı.



Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün aynı zamanda en büyük sivil toplum örgütü olduğunu, sportif faaliyetlerle de devlete vergi ödeyerek, katkı sağladıklarını ifade ederek, ''Biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak Sayın Başbakan ile bu konuda bir görüşme yaptık. 'Vergileri altyapılara yatırarak, bunu düşelim' önerisini götürdük. Sanırım bu konuda da bir çalışma var. Biz kulüplere uygulanan KDV'nin de yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini bekliyoruz'' dedi.



Başkan Yıldırım, son olarak, Kulüpler Birliği Vakfı'nın hakemler hakkında konuşmama kararı aldığını, bunu da bir iki kulübün dışında herkesin uyguladığını, ancak medyanın bir türlü susmadığını ve sürekli bu konuyu kurcaladıklarını ifade ederek, sitemde bulundu.



